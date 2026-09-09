Иво Христов: България подкрепя европейската интеграция на Молдова

Страната ни подкрепя европейската интеграция на Молдова и е готова да споделя своя опит в процеса на присъединяване към ЕС. Това заяви вицепремиерът Иво Христов на среща със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република Молдова. В този контекст беше подчертана важността на устойчивия и последователен процес на реформи и зачитането на правата на националните малцинства в съответствие с европейските стандарти.

Сред акцентите в разговора бяха задълбочаването на двустранните отношения, европейската интеграция на Молдова и въпросите, свързани с Тараклийския регион, съобщават от Министерски съвет.

СНИМКА: МС

По време на срещата бе подчертано, че България и Молдова традиционно поддържат отлични двустранни отношения, основани на силни исторически и културни връзки и споделени европейски ценности. Обсъдени бяха и възможностите за по-нататъшното разширяване на двустранното партньорство в области от взаимен интерес.

СНИМКА: МС

В хода на разговора бе отбелязано, че България разглежда българската общност в Молдова като важен мост между двете страни и допълнителен фактор за развитието на сътрудничеството. Обсъдена беше и административно-териториалната реформа в Молдова. България оцени ангажимента на молдовското правителство за запазване на териториалната цялост на Тараклийския район, както и условията за съхраняване на националната, културната и езиковата идентичност на българската общност.