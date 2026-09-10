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При 5 неизвинени спират детските само за месеца, в който са отсъствията (Обзор)

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При 5 неизвинени вече ще се спира не цялата помощ за учениците от първи до четвърти и за осми клас, а само тази за месеца, в който са отсъствията.

Еднократната сума при записване от първи до четвърти клас също няма да се отнема за цяла година

Родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици от първи до четвърти и в осми клас, ако детето им има 5 неизвинени отсъствия за месец. Това предвиждат приетите от правителството промени в Закона за семейните помощи за деца, съобщи социалната министърка Наталия Ефремова.

Еднократната помощ е в размер на 153,39 евро и се изплаща на 208 000 деца от първи до четвърти клас, както и на 50 хил. осмокласници.

Остават обаче другите две причини за връщане на помощта - ако детето не тръгне на училище или ако не продължи през втория учебен срок.

Значително се облекчават и наказанията при месечните семейни помощи. Сега при над 5 неизвинени те директно се спираха за цяла година. Това са т.нар. детски. За едно дете те са 25,56 евро на месец и стигат 89,48 евро за четири. € Месечно те се дават на около 440 хил.

Втората група са месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Тя е 76,69 евро и засяга около 3000 души.

Месечните помощи за деца с увреждания също се спираха за цяла година при 5 неизвинени. Според степента на увреждането те са между 178,95 и 475,50 евро. На месец се получават от около 27 хил. деца.

Спирането на помощите за цяла година може да създаде обратен ефект и опасност детето да отпадне трайно от образователната система, вместо да мотивира родителите да го насърчават да посещава редовно училище, обясни Ефремова. Занапред помощите ще се спират само за месеца, в който са натрупани отсъствията.

Другата важна промяна е, че жените под временна закрила също ще могат да получават семейни помощи. Социалната министърка припомни, че бежанките със статут са водили дела и съдът има практика да отсъжда в полза на хората. Сега в закона изрично се записва, че и хората, пребиваващи у нас със статут на временна закрила, ще имат право на семейно подпомагане.

При 5 неизвинени вече ще се спира не цялата помощ за учениците от първи до четвърти и за осми клас, а само тази за месеца, в който са отсъствията.

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