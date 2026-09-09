Нова формула за минималната заплата прие правителството, но още смята сумата (Обзор)

Първо текстовете трябва да бъдат одобрени от парламента

Ако се чака делото в Конституционния съд, може да останем без нов размер за 2027-а

Новата формула за минималната заплата бе приета от правителството в сряда. Размерът ѝ за 2027 г. обаче ще стане ясен едва след законодателните поправки в Кодекса на труда. Трябва да е между 620,20 и 672,80 евро. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет.

В момента минималната заплата е 620,20 евро и до юли се определяше по правилото да е 50% от средната. Този текст в Кодекса на труда бе замразен с бюджет 2026. Ако правилото се спазваше, тя щеше да е малко над 690 евро. Така, което и число сега да избере правителството, то със сигурност ще е поне с 18 евро по-малко. Това ще

ощети 450 хил. души, които я получават

С нея обаче са вързани и парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет, и на професионалните приемни семейства.

През горещите първи седмици на август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новият механизъм да отчита четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж и производителността на труда.

Преди дни бе записано 660 евро като прогнозен размер

на минималната заплата за 2027 г. в указанията към първостепенните разпоредители с бюджет от страна на финансовото министерство. За 2028 г. числото е 680 евро, а за 2029 г. е 710 евро. После Ефремова обясни, че реалистичното число е с 40-50 евро повече от сегашните 620,20 евро.

Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори.

На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. “Ще се стремим размерът на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот”, каза още социалната министърка.

Данните за издръжката на живота ще се правят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до девет месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване.

Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати - чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от 10 г. назад.

Синдикатите призоваха правителството да не бърза с определянето на минималната заплата за 2027 г. Причината е, че

Конституционният съд пусна дело за замразяването ѝ

Забавяне на определянето на размера на минималната заплата може да доведе до това тя да не бъде увеличена през следващата година. “Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишението ѝ за следващата година, което е абсолютно нежелателно. Ние вече сме практически в бюджетна процедура”, категорична бе Ефремова. И отказа да коментира хипотезата, ако съдът върне замразения текст, а вече имаме нова формула.

Сега новите текстове трябва да бъдат приети от Народното събрание. После тепърва ще се определя размерът, но и неговият път ще бъде дълъг - първо ще мине съгласувателната процедура, после общественото обсъждане, следва разглеждане в тристранка. Едва тогава размерът ще мине одобрение на проекта на решение от Министерския съвет.