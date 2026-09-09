Почина народният певец Георги Гоцев

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На 79-годишна възраст почина народният изпълнител Георги Гоцев. Тъжната вест съобщиха във фейсбук от Община Троян.

"С прискърбие съобщаваме за кончината на македонския певец, творец и приятел на Троян, който със своя талант и творчество възпя нашия град и създаде специална връзка с троянци", пишат от общинската администрация.

"С песните си той остави частица от своята душа сред нас, а Троян завинаги ще остане част от неговото творческо наследство. Отиде си един приятел на Троян, но остави след себе си песен, която времето няма да заличи", добавят оттам.

Георги Гоцев има над 40-годишна музикална кариера и е сред певците, участвали още в първото издание на "Пирин Фолк" в Сандански през 90-те години на миналия век. Песента "Прошки", с която се представя на фестивала, се превръща в негова запазена марка.

Той има дъщеря Мария и двама синове близнаци – Иван и Борис. Музикалния талант на баща си наследяват синът Иван и внукът Георги, син на Борис. Внукът започва да пее още на шестгодишна възраст.

През 2017 година, при първото издание на "Детски Пирин Фолк", Георги Гоцев-младши дебютира на музикалната сцена с изпълнение на химна "Добре дошли в Сандански, приятели" и емблематичната песен "Прошки".

Георги Гоцев, неговият син Иван и внукът му Георги създават и общата песен "Завещание". Тя е авторска, а текстът и музиката са на Георги Гоцев. За първи път тримата я изпълняват през 2018 година на сцената на "Пирин Фолк".