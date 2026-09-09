6 месеца затвор за мъж от Карловско, спипан за пореден път да кара пиян

Предния път се споразумял за условна, този път наказанието е ефективно

6 месеца затвор при първоначален общ режим ще трябва да излежи мъж от карловско село, хванат да шофира след употреба на алкохол не за пръв път. Той е признал вината си пред Районния съд в Града на Левски и е сключил споразумение с прокуратурата.

Около 2,30 ч. на 14 август 56-годишният мъж бил спипан зад волана на "Нисан Алмера Тино" с 1,78 промила. Отказал да даде кръв, а колата му била иззета. Оказало се обаче, че това не е първият такъв случай в кариерата му на шофьор. На 6 юни 2021 г. на пътя Пловдив-Карлово полицаи го заловили с 2,21 промила в кръвта. Тогава пак се споразумял с прокуратурата и договорил 14-месечна условна присъда и 300 лв. глоба, като се разделил с книжката си за 16 месеца.

Този път споразумението е по-сурово. Освен ефективното лишаване от свобода, наложената му глоба е 600 евро, а книжката се взима за 2 г. Решението на Районния съд в Карлово, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.