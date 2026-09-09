Група тийнейджъри се сбиха до мол в Пловдив, момче е в болница

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Поводът за конфликта бил различия в подкрепяните от тях футболни отбори

Група тийнейджъри на 13-14 години са се сбили на бул. "Руски" в Пловдив, близо до мола, научи "24 часа".

Инцидентът е станал преди часове, а по непотвърдена информация повод за конфликта са били различията в подкрепяните от тях футболни отбори. Част от момчетата били привърженици на "Ботев", а останалите - на "Локомотив".

Едно от децата е било удряно с юмруци. На боя станали свидетели случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112. Дошла и линейка, която откарала пострадалия в болница за прегледи.

На място пристигнали служители на Второ районно управление, които отвели децата в полицията. Повикани били и родителите им. Малко по-късно тийнейджърите били освободени.