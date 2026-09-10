Радев от Франция: Макрон първи започна дебата за стратегическа автономия на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа".

Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти във Франция. Двамата с президента Еманюел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат" и „Арианспейс" подписаха меморандум за разбирателство.

Премиерът е в Париж по покана на Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

"България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса", каза още Радев.

По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания „ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

Радев добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. Във водената от българския премиер делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.