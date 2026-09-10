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Радев от Франция: Макрон първи започна дебата за стратегическа автономия на Европа

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Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа". 

Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти във Франция. Двамата с президента Еманюел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат" и „Арианспейс" подписаха меморандум за разбирателство.

Премиерът е в Париж по покана на Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

"България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса", каза още Радев. 

По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания „ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

Радев добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. Във водената от българския премиер делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС
Френският президент Еманюел Макрон и премиерът Румен Радев на церемонията СНИМКА: Пресцентър МС

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