На плажа в Бургас задържаха мъж, снимал тайно деца по бански

Тревога на Северния плаж в Бургас, след като мъж беше задържан по сигнал, че снима малки деца. По разкази на очевидци той е обикалял плажа и е насочвал телефона си към деца, предимно момичета. Сигналът е подаден в сряда следобед - между 15 и 16 часа, след като служител на плажа забелязал поведението на мъжа и решил да подаде сигнал на телефон 112. Полицията е иззела устройството на мъжа.

„Служители са забелязали лице със странно поведение. Бил е на плажа, но не плажувал. Обикалял по шезлонгите и с телефона си, скрито, без знанието на посетителите, правил снимки на млади момичета, включително на около 10-годишна възраст, като ги заснемал по бански", разказва концесионерът на плаж "Бургас-север" Симеон Цветков пред Нова тв.

По думите му служителят първоначално се опитал да се увери, че не става въпрос за погрешно впечатление.

„След като забелязва, че поведението очевидно е целенасочено и системно, започва да го следи и подава сигнал на 112", обясни Цветков.

Малко след това на място пристигнали служители на полицията и мъжът бил задържан. При проверката той първоначално отказал да предостави телефона си.

„Доколкото разбрах, е обяснил на органите на реда, че телефонът е негова лична вещ и че никой няма право да му гледа в устройството", каза концесионерът.

Впоследствие телефонът бил проверен, като според информацията, с която разполага Цветков, в него са открити снимки на тела, или по-точно на части от телата на млади жени.

„Нямам информация какво друго е съдържал телефонът му, но доколкото разбирам, това не е първият подобен случай", заяви Симеон Цветков.

Мъжът е бил задържан от служители на Пето районно управление в Бургас, а след извършената проверка е освободен. По случая е съставена преписка, която предстои да бъде предадена на Районната прокуратура в Бургас. Предстои държавното обвинение да прецени има ли достатъчно данни за извършено престъпление и какви действия ще бъдат предприети по преписката.