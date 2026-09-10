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Ивайло Мирчев: Всеки кандидат за ВСС трябва да е показал позицията си преди номинацията

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Ивайло Мирчев КАДЪР: bTV

Всеки кандидат за ВСС трябва да е показал позицията си по проблемите в правосъдието още преди номинацията си. 

Това каза депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. 

По думите му кандидатите, които парламентарната група е предложила, са "абсолютно безспорни" хора с ясни и публично заявявани във времето позиции. 

„След всичките тези години на тежки турбуленции в прокуратурата, в съдебната система, ако имаме магистрат, който не е имал позиция по тази тема, не я е изразявал под никаква форма, обаче сега е кандидат за Висшия съдебен съвет, ще бъде странно", коментира Мирчев.

Според него сред вече обявените кандидати има "няколко имена", които са притеснителни. От "Демократична България" обаче ще кажат кои са те след изслушването и обсъждане в парламентаграна група. 

„Така е честно. Искаме да чуем самите кандидати, да бъдем честни към самите кандидати", заяви Мирчев.

Депутатът от ДБ отрече да са водени предварителни разговори с „Прогресивна България" за партийните ѝ предложения за ВСС. По думите му са били обсъждани граждански кандидатури, които са известни от по-дълго време.

На въпрос дали номинациите на „Прогресивна България" показват разграничаване от статуквото в правосъдието, Мирчев заяви, че това може да бъде доказано единствено при гласуването в Народното събрание.

„Това потвърждение винаги се мери в България в зала. Защото сме слушали много пъти от политици едно нещо в студията, едно нещо в кампания и нещо съвсем различно в зала", каза той.

Според него истинският тест ще дойде, „когато трябва да се натисне този бутон от депутатите".

Ивайло Мирчев КАДЪР: bTV

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