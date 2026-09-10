ПБ няма да преговаря с ГЕРБ за квотата във ВСС

Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за подкрепа на кандидатурите за парламентарната квота на ВСС. Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България", член на правната комисия.

Петров заяви, че ако не се разберат с „Демократична България" и „Продължаваме промяната", е абсолютно изключено да водят преговори с ГЕРБ и ДПС. „Ние ясно казахме, че точно с тези две формации няма да водим преговори. Търсим подкрепа от тези политически партии, които действително искат да проведем една реална съдебна реформа. А тя започва именно с избора на новите членове на ВСС", каза той.

„Аз вярвам, че всички ще подходим разумно и ще постигнем консенсус с останалите политически сили, защото вярвам, че това очаква обществото от нас. И ако действително за тях съдебната реформа е такава ценност, каквато е и за нас, мисля, че ще постигнем това", допълни депутатът.

Той заяви още, че никой не е спунла на депутатите от ПБ имена за квотата. „Аз лично по-скоро се застъпих за идеята, че трябва да имаме предложени кандидати от гражданските и професионалните организации, които са подадени. Имаме четирима от тях, което е сериозен процент", подчерта Петров.

„От опозицията имаха намерение в Закона за съдебната власт да въведем процедурата да се предлагат номинации от гражданските и професионалните организации, но така, както беше предвидено там, създаваше риск от противоконституционност. В момента, както сме го предвидили в правилата, това е една много естествена процедура и в нея участваха приблизително 25 различни граждански организации", сподели той

Според Петров предстои много тежка работа в правната комисия, но основите са поставени. „Тук можем да поздравим „Демократична България" и „Продължаваме промяната", че също предложиха кандидати".

„Аз лично не виждам сериозни притеснения относно кандидатурите на Андрей Янкулов и Емил Дечев. Те се доказаха в служебния кабинет. Таня Радуловска ми е по-малко известна, но и тя като биография не изглежда да създава притеснения. Тепърва правната комисия ще прецени. Дискусиите продължават", посочи депутатът.

Той припомни, че гласуването е на 20 ноември. „Има изключително много време. „От една страна, ни обвиняваха за него, но то е ясно поставено, защото трябва да има достатъчен период, за да може гражданското общество да се запознае с тези кандидати".

Петров увери, че Сотир Цацаров няма никакво участие в подбора на магистратите. „Те по никакъв начин не са идвали от Пловдив. Идват от отделни народни представители, от други членове на нашата партия. По никакъв начин не са свързани с конкретни фигури от миналото".

„Ако погледнете техните биографии, това са хора, които са изминали целия си път в съдебната система, или са преподаватели с много голям опит. Залагаме на хора с дълъг професионален път в системата. Залагаме на хора с поне 20-30 години в самата система", посочи Петров.

По думите му всеки един от тях е бил проверен. „Тази безпристрастност и независимост се доказват чрез проверката, която сме направили в своята партия и която ще направим в правната комисия, защото ние ще изследваме всичко, свързано с цялата биография на тези кандидати. Мога да кажа, че те никога не са били наказвани дисциплинарно".

Той посочи, че срещу един от тях е водена проверка, но тя не е завършила с наличие на основание да бъде наложено дисциплинарно наказание.

„Съдия Стефан Милев няма абсолютно никаква зависимост от Сотир Цацаров. Изрично сме проверили всяка една от тези фигури", коментира Петров.

По думите му обсъжданията с политическите сили ще се случват в правната комисия по абсолютно прозрачен и публичен начин. „Предстои първо да се проверят документите на кандидатите, да се насрочат изслушвания, да се предоставят концепции".