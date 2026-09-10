Министър Найденов: Ще променим Конституцията, при зависимости членовете на ВСС ще могат да бъдат освобождавани

Какво се случва с „Хемус"? Какво пречи на прокуратурата да разследва, пита правосъдният министър

Ще има промени в Конституцията, които ще гарантират, че при зависимости членовете на Висшия съдебен съвет ще могат да бъдат освобождавани.

Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ.

"Това е част от нашата програма за реформи в съдебната система, обхващаща и конституционни промени. Създаване на механизъм лицата, които веднъж са избрани във Висшия съдебен съвет, да могат да бъдат освободени на малко по-широк кръг от основания, без, разбира се, това да засяга тяхната независимост. То ще касае именно подобни ситуации, в които сме свидетели и сега, когато са налице зависимости, налице са решения в полза на роднински или дори кръгове, решения, които не са в полза на съдебната система. В момента такива механизми липсват. Разделението на властите не предполага само независимост на властите една спрямо друга и взаимен контрол. В независимостта на съдебната система механизмите за взаимен контрол са като че ли малко по-малко, отколкото трябва да бъдат. Ние сме го установили това нещо и именно подобен вид механизми са част от тази система", обясни той.

Относно възможността за предсрочното освобождаване на съдии от Конституционния съд, Найденов коментира:

"Макар и конституционните съдии да не са съдии в прекия смисъл на думата, те не правораздават. В Конституцията установихме известна празнота по отношение на основанията за тяхното освобождаване. Давам един пример и правя аналогия с един обикновен съдия. Ако той наруши и навреди върху независимостта на съдебната власт, ако наруши нейните принципи, ако въобще по някакъв начин окаже негативно влияние върху нейния престиж, той подлежи на дисциплинарно наказание по няколко линии на освобождаване. За конституционните съдии аналогична разпоредба липсва. Тоест престижът на съдебната власт и престижът на Конституционния съд като един от най-висшите органи в държавата следва да бъде защитен", обясни министърът.

Найденов каза, че се очаква до пролетта да има избран главен прокурор. Той напомни, че това зависи от новия състав на ВСС. По думите му до средата на ноември би трябвало да има избран ВСС от двете квоти - професионалната и парламентарната.

"Разбира се, казвам го с известна условност, защото изборът на професионалната квота подлежи на обжалване. И твърде е възможно такова да има. Ако има такова обжалване, може би ще се забави малко изборът. Но това е нещо, което е извън нашите правомощия и като законодателна, и като изпълнителна власт. Това вече е една хипотеза. Но, при най-добрата хипотеза, ако това, което ви казвам се случи - в средата на месец ноември и имаме избран ВСС, мисля, че в ранна пролет би следвало да имаме и главен прокурор", поясни той.

За избора на ВСС Найденов заяви, че принципите са свързани с интегритет на хората, техните професионални качества и липса на зависимости.

„Когато осветиш зависимости в една власт, основният въпрос е какви са последиците и дали тя може сама да се освободи от тях. Необходимо е чрез новия Висш съдебен съвет, допълнителните гаранции и обновяването на върха на съдебната номенклатура негативните влияния в съдебната система не само да бъдат осветени, но и да бъдат разследвани и наказани.

Софийската градска прокуратура е мястото, където са съсредоточени сериозните разследвания срещу политическата корупция и корупцията по високите етажи на властта, каза министърът. Какво направи тя за „Хемус"? Какво направи за Северната скоростна тангента? Ние все още очакваме резултати.

Министърът на правосъдието не е – и слава Богу, че не е – човек, който може да разпорежда на прокуратурата какво да прави. Не следва да се обажда на прокурори и да им казва какво да правят. Но може да задава въпроси.

И аз искам да задам въпрос: Какво се случва с „Хемус"? Какво ви пречи да разследвате „Хемус"? Какво ви пречи да извършите процесуални действия по „Хемус"?

Нека да кажат какво пречи. Аз мога само да предполагам, но не считам, че е нормално министър на правосъдието да си служи с предположения. Не е нормално министърът на правосъдието и обществото да стоят в тъмнина относно действията на прокуратурата и да се питат дали някое дело не стои „на трупче", защото някой не се е обадил на прокурора, който го движи или не го движи."