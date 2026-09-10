Коментатори: Йотова се позиционирала добре. Клиповете на Гюров-Кандев в социалните мрежи били интересни

Илиана Йотова се е позиционирала много добре спрямо четирите основни теми, които истински вълнуват обществото. „Мирът с Русия, зеленото, мигрантите и трансджендърът са четирите неща, които вълнуват света", казва социологът Андрей Райчев в разговор за изборите за седмия президент по Nova. Според него Йотова заема позиции, които българите подкрепят в противовес на досегашната външна политика.

Той, политологът Димитър Ганев и комуникационният експерт Георги Куртев коментираха кампанията за седмия президент.

Райчев смята, че отношенията между Румен Радев и Илиана Йотова представляват политически съюз, а не йерархия. „Тя не му се обажда по телефона да пита какво да каже, а го уведомява какво мисли, а те просто мислят еднакви близки неща", каза той. По думите му, ако „Възраждане" издигнат Петър Волгин за президент, това би било много по-ефективен ход, тъй като той „именно тая крайност премахва" и е популярен като журналист.

Георги Куртев казва, че дълбокото разделение в българското общество пряко влияе върху поведението на избирателите. „Избирателят в това разделено общество започва да мисли все по-малко рационално и все повече да бяга към крайностите", заяви експертът. Според него правителството в момента не дава ясен отговор на въпроса накъде иска да върви страната, а президентът като държавен глава ще трябва да предложи такава визия в хода на кампанията.

Куртев коментира и решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат, което според него ще постави техните избиратели в трудна ситуация на балотажа. По думите му електоратът на партията не е монолитен и включва хора с различни нюанси на мислене. „Това ще принуди тези избиратели на втория тур да избират по-малкото зло" между десния Гюров и лявата Йотова, смята комуникационният експерт.

Експериментът на Гюров и Кандев с клипове в социалните мрежи бил интересен, но носел рискове, смята Андрей Райчев. „Те правят интересни младежки клипове, но там няма политически въпрос", тбози подход може да доведе както до изненада, така и до „пълен провал".

Според Димитър Ганев основната интрига ще бъде дали „Възраждане" ще успеят да заемат второто място или Гюров ще успее да ги изпревари.