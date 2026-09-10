Yettel се включва в проекта „ГРАДители“, за да подкрепи младите хора в разработването на идеи за по-достъпна градска среда

За първи път в България младежи ще работят над идеи за бъдещето на града в прозрачни контейнери на някои от най-оживените места в центъра на София. Нестандартната инициатива под името „ГРАДители“ ще се проведе от 16 до 18 октомври, а „инкубаторите“ за идеи ще бъдат разположени до НДК, в Градската градина и Орлов мост (до езерото Ариана). Организатор на проекта е Асоциацията на българските лидери и предприемачи ABLE с подкрепата на Столична община, а сред партньорите е и Yettel – компания с установени практики в създаването на по-достъпна среда за своите служители и клиенти.

В продължение на 48 часа, пред погледите на минувачите, млади хора на възраст между 18 и 29 години ще работят рамо до рамо със съмишленици, с подкрепата на успешни предприемачи и доказани експерти, за да създадат идеи, които могат да направят града по-умен, по-зелен и по-достъпен. Инициативата насърчава креативността и предприемаческото мислене в търсенето на устойчиви решения за реални предизвикателства на градската среда – с потенциал за реално приложение.

Приемът на индивидуални и екипни кандидатури е отворен до 13 септември за младежи с интерес към предприемачеството, иновациите, технологиите, архитектурата, дизайна, устойчивото развитие или обществените каузи. След предварителен подбор участниците ще сформират екипи и ще генерират идеи по реални градски предизвикателства с подкрепата на опитни ментори от бизнеса, неправителствения сектор и публичната администрация. Победителите ще получат награда от 5000 евро.

Предизвикателствата на конкурса са в три направления:

„Зелен град“ за решения за по-устойчива градска среда

„Умен град“ за иновации и технологии в полза на хората

„Достъпен град“ за подобряване на достъпността в градската среда и по-удобно придвижване и ориентация за всички

Достъпността е ключов приоритет в стратегията за устойчиво развитие на Yettel. Компанията се присъединява към „ГРАДители“, за да сподели практическия си опит в премахването на бариери и създаването на пространства, в които хората с различни потребности могат да се придвижват и да използват услуги по-самостоятелно. Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel, ще участва като ментор и ще подкрепя младите хора в разработването на приложими решения за по-приобщаващ град.

В началото на тази година телекомът въведе специални тактилни ленти в магазинната си мрежа, като близо 30 търговски обекта в различни градове вече разполагат с тях. Релефните елементи помагат на незрящите клиенти и хората със зрителни увреждания да се ориентират по-самостоятелно и безопасно от входа до мястото, където могат да бъдат посрещнати от консултант. Така Yettel стана първият телекомуникационен оператор у нас и един от пионерите в Европа, които интегрират подобно решение в интериорна среда.

Инициативата включва и обучения на служителите за работа с клиенти с различни увреждания и затруднения. Паралелно компанията подобрява достъпа за хора с двигателни затруднения чрез широки входове, рампи и повече пространство за свободно придвижване в магазините.

„Когато говорим за достъпен град, най-важното е да мислим не само от личния си опит, но и да се запитаме от какво имат нужда хората, за които придвижването и ориентирането в градската среда не е толкова лесно. Затова се радваме, че „ГРАДители“ дава възможност на младите хора да погледнат към София през техните очи и да предложат решения, които могат реално да улеснят не само техния живот, а и живота на всички ни. Вярвам, че с правилната подкрепа една смела идея може да се превърне в истинска промяна, и ще се радвам да споделя нашия опит по този път“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

С „ГРАДители“ ABLE поставя началото на платформа, която събира млади хора, експерти, бизнес и институции в търсене на приложими решения за по-зелени, по-умни и по-достъпни градове. С подкрепата на партньори и ментори участниците ще могат да развият идеите си и да покажат как погледът на младите хора може да промени средата, в която живеем. Кандидатстването е отворено до 13 септември, а повече информация за проекта е достъпна тук.