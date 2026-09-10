13 деца между 12 и 15 г. са били задържани след боя до пловдивски мол

В присъствието на родителите си са дали обяснения пред инспектор от Детска педагогическа стая

13 деца на възраст между 12 и 15 г. са били отведени в пловдивското Второ районно управление след сбиването до един от моловете в града.

Както “24 часа” вече писа, ситуацията се разиграла вчера, а едно от децата е било откарано в болница. Поводът за конфликта били футболни пристрастия - участниците били фенове на двата големи пловдивски отбора “Локомотив” и “Ботев“.

По първоначални данни двете групи се познават отпреди и се скарали на територията на мола. Охраната на обекта се намесила и извела едните от участниците навън, но за случилото се не е бил подаден сигнал в полицията. Впоследствие обаче групите отново се срещнали на бул. “Руски“ и продължили взаимно да се обиждат и да се саморазправят. Тогава, около 15.20 ч., е сигнализирано на телефон 112, като веднага автопатрул на Второ районно управление реагирал.

Установени са всички 13 нарушители на обществения ред. В Районното управление, в присъствието на родителите им, те дали обяснение пред инспектор от Детска педагогическа стая. Един от участниците е бил прегледан от екип на спешна помощ.

По случая е започната проверка, уведомена е Районната прокуратура в Пловдив.