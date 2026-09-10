Руски военни са били обучавани в българско село за войната в Украйна

Руски военни са били обучавани в габровското село Междени от британските спецчасти. Това съобщава британският вестник The Telegraph, като се позовава на секретен разузнавателен доклад, изготвен от австралийските служби и предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ.

Оценката на Five Eyes е установила с „висока увереност", че западни военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужещи на активна служба в руската армия.

На британското издание е било предоставено копие от меморандум, изготвен от австралийската секретна разузнавателна служба (SIS), базиран на интервюта с двама бивши оперативни служители на австралийските спецчасти и един резервист на активна служба, които твърдят, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са приемали руски клиенти.

Според изтекла пред изданието информация ветерани от Special Air Service (спецчастите на Великобритания SAS - б.р.) са обучавали руснаци за войната в Украйна.

СНИМКА: Сайт на "Алфа Метал"

От меморандума става ясно, че в боен лагер, управляван от компанията "Алфа Метал" (фирма за военно обучение в габровското село Междени - б.р.), са наемани инструктори с различен опит, включително от SAS, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и американските военноморски тюлени.

Центърът „Алфа Метал" предлага обучение на специални части и курсове за напреднали за снайперисти за около 4000 евро на човек. Курсовете са насочени към бъдещи членове на частни военни компании, бодигардове и корпоративни екипи за сигурност.

В документа на австралийското разузнаване обаче се казва, че от 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, частни тренировъчни лагери в Европа продължават да приемат руски граждани за обучение, включително за "разширен близък бой".

Според ветераните от специалните части, дали разузнавателна информация за лагера, настоящи служители са им казали, че той продължава да обучава руски граждани от 2025 г., 3 години след нахлуването на армията на Владимир Путин в Украйна.

Бившите австралийски военни служители са били интервюирани от посредник, който The Telegraph не споменава поименно от съображения за сигурност.

На сайта на „Алфа Метал" има снимка на логото на SAS - на промоционална страница за инструкторите в центъра. Компанията е публикувала и обява за работа в центъра за ветерани от SAS.

Обявата е била публикувана преди 6 месеца. С нея се е търсил "гражданин на Великобритания с голям оперативен опит и доказан опит като инструктор".

"В момента търсим опитен инструктор от SAS, който да стане част от нашия екип. Ако имате увлечение към тренировките, професионализма и повишаване на стандартите, ще се радваме да се свържете с нас", пише още в обявата.

На сайта на фирмата има и инструктор, за когото пише, че е ветеран от американската армия. Той твърди, че е служил в звеното за специални операции за 12 години.

Мъжът, чието име Telegraph не споменава, твърди, че е експерт по борба с тероризма, завършил програмата за обучение на рейнджъри на американската армия и училището за въздушно-десантна служба. Изкарал е и обучение по операции в джунглата, наблюдение на далечни разстояния и как да бъдеш разузнавач-плувец. Всички те са част от обучението на специалните сили.

Според британското издание "Алфа Метал" е свързана с "Алфа Регион" - частна руска охранителна компания от Санкт Петербург.

„Алфа Регион" рекламира тренировъчния лагер на уебсайта си и споменава курсове за частни военни изпълнители и инструктори с „богат опит в специалните сили и полицейските подразделения в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел и Украйна".

От фирмата коментирали пред Telegraph, че никога не са наемали ветерани от спецсилите на Великобритания и няма никаква връзка с тях.

Центърът не е обучавал руски граждани след нахлуването в Украйна и никога не е наемал бивши членове на SAS, твърди неин говорител, определяйки твърденията като „неверни". От тренировъчния лагер отричат връзка и с руската "Алфа регион", като според тях объркването за потенциална такава идва от "сходните имена на независими юридически лица".

На въпрос на изданието за споменаването на партньорско споразумение на българската фирма с "Алфа Регион", говорителят потвърдил, че тренировъчният център има "исторически професионални контакти" с руската компания. Стартиран е и преглед на архивни маркетингови материали, за да се коригира остарялото съдържание, твърдят оттам.

Според информация на Telegraph в момента се прави разследване за информацията от австралийските служби. Източник, близък до разследването, коментира, че откритията от него ще бъдат споделени с Обединеното кралство и САЩ, посредством разузнавателната мрежа на Five Eyes.

Според британското и австралийското законодателство е незаконно бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да помагат на чужда държава.

Няколко източника от SAS са отрекли твърденията, че ветерани от елитната служба са тренирали руски военни. Те твърдят, че подобни действия могат да бъдат разгледани и като предателство на техните ценности.

"Обществото на SAS е малко, хората говорят. Ако някои от нашите са участвали в такива дейности, ние щяхме да знаем. Ако някой наистина го прави, ще бъда изключително изненадан и дълбоко разочарован", заяви ветеран от службата.

"Има около 5 хиляди ветерани от SAS, но може да се каже, че поне 25 000 твърдят, че са били част от службата, защото им отива на CV-то. Има много лъжци", категоричен е източникът.

"Алфа Метал" категорично отхвърля твърдението, че сме използвали или използваме бивши членове на британските SAS или други западни спецчасти за обучение на руски граждани или лица, възнамеряващи да участват във войната в Украйна от името на Русия. Това твърдение е невярно", категорични са от българския тренировъчен лагер.

Управителят на фирмата Димитър Друмчев е съдружник и в частната военна компания "Глобъл Екс Форсес", показа проверка на "24 часа".

За тази информация говори в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Ясно е, че България е разграден двор на Източния фланг на НАТО, постоянно има руски атаки над страната ни. За тази информация на австралийското разузнаване, че у нас са обучавани руски военни за войната в Украйна, нашите служби нямат информация. Затова ще поискаме изслушване на шефовете на контраразузнаването, ДАНС и ДАР", заяви Мирчев.

"Искаме да видим какви ще са радикалните промени, които премиерът обещава", коментира и бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов.

Той напомни, че миналата седмица премиерът Румен Радев каза от парламентарната трибуна, че тече процес на дълбока структурна и функционална трансформация в нашите служби.

Българските шпиони са най-зле сред всичките си колеги в Европа според класация на френското издание L'Express, цитира отново изданието Атанасов. Както "24 часа" писа в началото на август, родните шпиони получили 0 точки и така се нареждат на последно място по успехи заедно с тези на Унгария и Словакия. Класацията е базирана на проучване с участието на 60 настоящи и бивши високопоставени представители на разузнавателните общности от 25 държави.

Основната причина България да не получи нито 1 точка от оценяващите е, че българските политически елити оставали "пропускливи за руско влияние", се посочва в публикацията.

Темата за руските шпиони в страната обаче бе засегната в годишния доклад на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Той е фокусиран върху войната на Русия срещу Украйна, но е обърнато специално внимание на опитите на руските специални служби да всяват разногласие в ЕС и НАТО.

Именно разузнаването единствено от българските служби разглежда и нападението от САЩ и Израел срещу Иран, въпреки че то стана в началото на 2026 г., а докладът проследавя събитията от 2025-а. Според българските разузнавачи способностите на Иран да се сдобие с оръжие за масово поразяване са значително намалени след ударите, но силната подкрепа на иранците за режима на аятоласите е изненадваща. В същия доклад за поредна година от агенцията се оплакват, че трудно намират служители. При голяма част от кандидатите назначението е пропаднало заради нисък коефициент на интелигентност и незадоволителна обща култура. Установени са и противообществени прояви.