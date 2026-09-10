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Бебето във Варна било мъртво поне 2-3 дни, преди да бъде подаден сигнал

Надежда Алексиева

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  • Обвинената за убийството Александрина и бабата на детето били във връзка
  • Бебето било изоставено от майка си и баща си
  • Винаги съм искала да имам дете, дори да трябва да си осиновя, каза Александрина пред съда

Едногодишното бебе, което бе открито мъртво на 30 август, е починало поне 2-3 преди подадения сигнал.

Това става ясно във Варненския окръжен съд, където днес се гледа делото срещу обвинената 33-годишна Александрина Тотева. Съдът реши да остави Александрина в ареста. 

В съдебната зала тя призна, че е била във връзка с бабата на детето - Виолина Кантанова. 

Тотева е и наркозависима, има влязла 3-месечна условна присъда за шофиране под въздействието на наркотици, която тече в момента. 

Александрина е гледала детето от 3-4 месеца. Детето е било захвърлено от майката, бащата, впоследствие и от неговия дядо Милен Куцаров, заяви служебно назначеният адвокат Антон Жожев. 

След аутопсията стана ясно, че детето е било мъртво два или три, преди да бъде открито. Смъртта не е настъпила вследствие на изпускане. Нараняванията по цялото му тяло са много, а причината за смъртта е черепно-мозъчна травма. 

Съдиите разкриха, че преди да почине детето е било откарано в болница със счупена ръка, където е открита и бронхопневмония. По неизяснени обстоятелства обаче детето е било веднага прибрано вкъщи, а не оставено в болница. Но това със сигурност не е причина за смъртта. 

Адвокатът също призна, че Александрина се е държала странно. Бабата Виолина работила в близък хранителен магазин. В дните петък, събота и неделя тя е видяла, че детето е мъртво и е отишла на работа. Върнала се е, изпила 4-5 бири и не направила нищо. 

"Съжалявам за детенцето, то падна. Баба му го шляпаше няколко пъти по дупето. Не съм го гледала за пари, а баба му е мой партньор в живота. Аз живея от четири години при нея. Винаги съм искала да имам дете, дори да трябва да си осиновя. Чиста съм, не съм взимала наркотици от април", заяви Александрина пред съда. 

Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева
Обвинената Александрина Тотева в съда СНИМКА: Надежда Алексиева

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