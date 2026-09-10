Бебето във Варна било мъртво поне 2-3 дни, преди да бъде подаден сигнал

Обвинената за убийството Александрина и бабата на детето били във връзка

Бебето било изоставено от майка си и баща си

Винаги съм искала да имам дете, дори да трябва да си осиновя, каза Александрина пред съда

Едногодишното бебе, което бе открито мъртво на 30 август, е починало поне 2-3 преди подадения сигнал.

Това става ясно във Варненския окръжен съд, където днес се гледа делото срещу обвинената 33-годишна Александрина Тотева. Съдът реши да остави Александрина в ареста.

В съдебната зала тя призна, че е била във връзка с бабата на детето - Виолина Кантанова.

Тотева е и наркозависима, има влязла 3-месечна условна присъда за шофиране под въздействието на наркотици, която тече в момента.

Александрина е гледала детето от 3-4 месеца. Детето е било захвърлено от майката, бащата, впоследствие и от неговия дядо Милен Куцаров, заяви служебно назначеният адвокат Антон Жожев.

След аутопсията стана ясно, че детето е било мъртво два или три, преди да бъде открито. Смъртта не е настъпила вследствие на изпускане. Нараняванията по цялото му тяло са много, а причината за смъртта е черепно-мозъчна травма.

Съдиите разкриха, че преди да почине детето е било откарано в болница със счупена ръка, където е открита и бронхопневмония. По неизяснени обстоятелства обаче детето е било веднага прибрано вкъщи, а не оставено в болница. Но това със сигурност не е причина за смъртта.

Адвокатът също призна, че Александрина се е държала странно. Бабата Виолина работила в близък хранителен магазин. В дните петък, събота и неделя тя е видяла, че детето е мъртво и е отишла на работа. Върнала се е, изпила 4-5 бири и не направила нищо.

"Съжалявам за детенцето, то падна. Баба му го шляпаше няколко пъти по дупето. Не съм го гледала за пари, а баба му е мой партньор в живота. Аз живея от четири години при нея. Винаги съм искала да имам дете, дори да трябва да си осиновя. Чиста съм, не съм взимала наркотици от април", заяви Александрина пред съда.