Внасят в съда обвинителния акт за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица

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Зъболекарка и двама анестезиолози бяха привлечени към наказателна отговорност, делото стартира скоро

Прокуратурата ще внесе в съда обвинителния акт срещу тримата специалисти, привлечени към наказателна отговорност за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица, издъхнал след интервенция в пловдивска частна клиника. Това ще стане в рамките на днешния ден, научи "24 часа".

Детето почина на 4 април м.г. Според епикризата причината за смъртта му е остър белодробен оток, остра лявокамерна сърдечна недостатъчност, състояния след обща анестезия и реанимация. Момчето имало кариеси и пулпити, а процедурата продължила часове, в които то било под упойка.

Първоначално прокуратурата повдигна обвинение единствено на анестезиолога д-р Пламен Мандев. Близки и приятели на семейството на Ангел пък организираха протест пред частната клиника, след което множеството се отправи и към дома на обвиняемия.

След проведеното разследване обвинения бяха повдигнати на още един анестезиолог и на зъболекарката д-р Десислава Георджева, извършила стоматологичното лечение. Двамата специалисти по упойки са привлечени към наказателна отговорност за причинена смърт при немарливо изпълнение на дейността. Стоматоложката пък ще отговаря за упражняването на професията "Лекар по дентална медицина" в нарушение на установения за това ред.

След като обвинителният акт бъде внесен, съдът ще насрочи разпоредителното заседание по делото.