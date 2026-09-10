Омбудсманът Делчева предлага нови правила за топломерите и сметките за парно

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за промени в правилата за дяловото разпределение на топлинната енергия и за финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи, които трябва задължително да закупят нови уреди с дистанционно отчитане. Препоръката е изпратена до министъра на енергетиката Ива Петрова, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за нея са множество жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисляваното високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител.

До 1 януари 2027 г. домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи разходите за тези устройства достигат стотици евро, посочва Делчева.

В същото време закупуването на скъпите уреди не гарантира, че потреблението на топла вода и отопление ще бъде отчитано реално всеки месец. Има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с дистанционни средства за дялово разпределение, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно.

Законът за енергетиката предвижда, че когато всички имоти в една сграда са оборудвани с дистанционни уреди, клиентите трябва да получават информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението според показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно.

Някои топлинни счетоводители обаче искат допълнително заплащане за месечното отчитане. В отделни случаи тази цена е по-висока от сумата за отчитане на уредите веднъж годишно.

Според омбудсмана наличието на дистанционни уреди във всички жилища трябва да изключва начисляването на прогнозни сметки. Изключение би трябвало да има само при фактическа невъзможност за дистанционно отчитане, например при установена техническа неизправност, или когато етажните собственици изрично са взели и заявили такова решение преди началото на съответния отоплителен сезон.

Топлинните счетоводители трябва своевременно и всеки месец да предоставят на клиентите писмена информация за дистанционно отчетените показания на всеки от уредите им, предлага още Делчева.

Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари 2027 г. Сред възможните решения са срокът да бъде удължен или да бъдат разписани ясни правила, които топлинните счетоводители да прилагат.

След тази дата ще има клиенти с технически изправни и метрологично годни водомери за топла вода с визуално отчитане, които обаче няма да отговарят на изискването за дистанционно отчитане. Затова трябва да се изясни дали тези водомери ще бъдат приравнени към липсващи или повредени уреди и на какво основание.

Сериозен проблем според омбудсмана е и практическата невъзможност за смяна на топлинния счетоводител. Тя е свързана с високи разходи за закупуването на нови уреди, тъй като няма нормативно изискване устройствата на различни производители да могат да бъдат отчитани от различни фирми.

Така клиентите на практика остават обвързани с веднъж избрания топлинен счетоводител за целия срок на експлоатация на уредите, който обикновено е 10 години.

Затова Делчева предлага средствата за дялово разпределение да излъчват по унифициран стандарт, така че едни и същи уреди да могат да бъдат използвани и отчитани от различни топлинни счетоводители.

В препоръката е поставен и проблемът с дистанционните водомери за топла вода. Уредите, монтирани от топлинния счетоводител, не могат да бъдат отчитани самостоятелно и дистанционно от ВиК оператора, както и обратното.

Затова гражданите доплащат за предаването на отчетените данни между двете дружества, въпреки че този разход е включен и в цената на ВиК услугите. Освен това те са длъжни веднъж годишно да осигуряват достъп на ВиК оператора за реален отчет.

Омбудсманът предлага данните от дистанционния отчет на индивидуалните водомери да се предават безплатно между топлинния счетоводител и ВиК оператора.

Делчева настоява и за повече прозрачност при определянето на цените за обслужване на партидите и отчитане на уредите. В момента тези цени се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители, докато битовите клиенти, които ги плащат, са изключени от договарянето.

Омбудсманът припомня и препоръката на Комисията за защита на конкуренцията, дадена с Решение №1072 от 22 декември 2022 г. В нея се предлага да има възможност условията по договора, включително цените, да се договарят пряко между клиентите и избрания топлинен счетоводител, без посредничеството на топлопреносното предприятие.

При липса на реална конкуренция друго възможно решение е цената на услугата за дялово разпределение да бъде регулирана.

Велислава Делчева предлага и финансова подкрепа за битовите клиенти с ниски доходи, които са задължени да закупят уреди с дистанционно отчитане.

Омбудсманът очаква министерството на енергетиката да анализира поставените проблеми и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топлоснабдителни услуги.