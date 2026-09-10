Арестуваха двама българи, търсени от Гърция за ало измами. В сряда е получен сигнал от МВР, че лица с български лек автомобил „Фолксваген" са извършили телефонна измама на територията на Гърция. Те са влезли са влезли на територията на страната ни през ГКПП Кулата – Промахон и се придвижвали в посока София.

Служители на РУ Дупница са установили автомобила на АМ „Струма". Колата е била управлявана от 20-годишен мъж от с. Бели извор, а пътник в автомобила е бил 44-годишен софиянец. След извършен оглед на автомобила на място, на АМ „Струма", са открити и иззети 3 мобилни телефона. Лицата и автомобилът са закарани в РУ Дупница, а при личния обиск от водача са иззети 650 евро, а от пътника – 665 евро. Двамата мъже са задържани с полицейска заповед, уведомен е дежурен прокурор.

По случая е образувано следствено дело в Окръжен следствен отдел при ОП – Кюстендил.