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Арестуваха двама българи, търсени от Гърция за ало измами

Тони Маскръчка

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Арестуваха двама българи, търсени от Гърция за ало измами. В сряда е получен сигнал от МВР, че лица с български лек автомобил „Фолксваген" са извършили телефонна измама на територията на Гърция. Те са влезли са влезли на територията на страната ни през ГКПП Кулата – Промахон и се придвижвали в посока София. 

Служители на РУ Дупница са установили автомобила на АМ „Струма". Колата е била управлявана от 20-годишен мъж от с. Бели извор, а пътник в автомобила е бил 44-годишен софиянец. След извършен оглед на автомобила на място, на АМ „Струма", са открити и иззети 3 мобилни телефона. Лицата и автомобилът са закарани в РУ Дупница, а при личния обиск от водача са иззети 650 евро, а от пътника – 665 евро. Двамата мъже са задържани с полицейска заповед, уведомен е дежурен прокурор.

По случая е образувано следствено дело в Окръжен следствен отдел при ОП – Кюстендил.

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