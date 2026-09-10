Задръстване на столичния бул. „Андрей Сахаров“ заради крещящ мъж, качил се върху камион (Обновена, видео)

Задръстване се е образувало на столичния бул. „Андрей Сахаров" заради мъж, качил се върху камион, За това сигнализира читателка на „24 часа". Тя изпрати и видео от мястото, на което се вижда мъжът върху товарния автомобил.

СНИМКА: "24 часа"

„Карам и не мога да мина. Минава се през тревната площ, за да заобиколиш тира", разказва читателката. Видео: "24 часа" СНИМКА: "24 часа"

По думите й зад нея е пристигнал и полицейски патрул. Към момента няма официална информация какви са причините за ситуацията.