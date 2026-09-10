"Прогресивна България" предлага да не се отпускат бързи кредити през нощта

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"Прогресивна България" предлага бързи кредити да не се отпускат в тъмната част на денонощието. Това заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов на брифинг пред медиите.

"Има порочни връзки между хазарт и бързи кредити. Огромна част от хазартнозависимите именно тогава прибягват до тегленето на кредити", обясни Проданов.

Той каза, че ще се въведе и допълнителна забрана - хора, които са осъждани да не могат да са служители на фирми за бързи кредити.

"Така мутрите, които работят там, ще бъдат извадени. Ще бъде изцяло заличен франчайз моделът за тези фирми", каза Проданов.

Относно рекламата на хазарт шефът на бюджетната комисия каза, че в момента се работи по цялостна концепция в сферата, която включва сериозно ограничаване на рекламата.

"То ще бъде таргетирано, така че рекламата да бъде в голяма степен контролирана, да се ограничат тези билбордове през 50 метра, но и да не стане така, че да се насърчи сивият сектор", обясни той.

Той припомни, че предишните ограничения за рекламата на хазарта не са сработили.