По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“

Проектът „Чаирски езера – капсули биоразнообразие в Родопите“ на „Девин“ ЕАД и Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), посветен на изучаването и опазването на една от най-крехките и ценни екосистеми в Родопите - торфищата, беше показан за първи път на европейската сцена. Информацията и научните данни, събирани през последните малко повече от три години, бяха представени пред международната професионална общност по време на европейската конференция Power to the Peatlands, която се проведе между 2 и 4 септември в Нидерландия и събира учени, природозащитници, институции, земеползватели и представители на бизнеса от различни страни.

Румяна Иванова и Спас Узунов от екипа на БФБ

В стремежа си да съхрани уникалната природа на Чаирските езера още през 2023 г. DEVIN намира естествен съмишленик в лицето на Българска фондация Биоразнообразие, която заедно с учени от ИБЕИ-БАН проучва биоразнообразието, водния режим и състоянието на местните торфища. Именно екипът изследователи на фондацията представи българския проект пред международната професионална общност.

В рамките на конференцията бе показан постерът „Linking Science and Policy: A Participatory Approach to Recognising the Carbon Role of Peatlands in South-Eastern Europe – The Case of the Chairite Lakes (Bulgaria)“, който проследява как партньорството между бизнес, учени и природозащитници може да превърне научното знание в реални действия за опазване на природата.

Между 2023 и 2025 г. работата на Чаирските езера дава конкретни резултати. Научните проучвания стават основа за пилотни възстановителни дейности, включително ограничаване на обрастването на плаващия торфен остров с иглолистни дървета и премахване на 600 кв. м папур от Големия гьол. Започва и изследване на въглеродните процеси в торфището, а събраните данни дават основание да бъде предложено разширяване на защитена местност „Чаирски езера“, така че в нея да бъдат включени Големия гьол и ценният му плаващ торфен остров.

Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите

Представянето в Нидерландия е важна следваща стъпка за проекта – българският опит от Чаирските езера вече влиза в европейския професионален разговор за възстановяването на торфищата, опазването на биоразнообразието и ролята на тези екосистеми за водата и съхраняването на въглерод.

Амбицията на българските учени не приключва с конкретната територия в Родопите. След три години работа следващата цел е торфищата и торфообразуващите влажни зони да бъдат по-ясно разпознати като национален приоритет. Първата стъпка предстои още в края на септември, когато DEVIN и БФБ организират в партньорство с Министерството на околната среда и водите национална кръгла маса с участието на учени, институции, представители на защитени територии и природозащитни организации.

Разговорът ще бъде насочен към по-доброто познаване и картиране на торфищата в България, възстановяването на нарушени торфообразуващи влажни зони и възможностите тези ценни екосистеми да заемат по-значимо място в политиките за възстановяване на природата и климата.