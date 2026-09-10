Борисов: ДБ пречат на Андрей Гюров, договарят се с Радев за ВСС (Видео)

ДБ пречат на Андрей Гюров, договарят се с Радев за ВСС. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Видин.

"В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за Висшия съдебен съвет. Хората от "Прогресивна България" нямат още опит, но ще разберат. Всичко, което не е на ДБ е лошо, само тяхното е добро", иронизира Борисов.

"Ще пускат по двама кандидати уж да се съревновават. Правят услуга на госпожа Йотова. Жал ми е за Гюров и Кандев", добави Борисов.

Той заяви, че ДБ в момента подкрепя двама кандидати за президент - Иван Христанов и Андрей Гюров.

"Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен", заяви още Борисов.

"Госпожа Йотова е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, не е ангажирана партията по никакъв начин, те са приели и са станали част от нейния инициативен комитет", разказа още лидерът на ГЕРБ.

"Аз вчера чух "Прогресивна България", че няма да търсят ГЕРБ. Непоискана подкрепа не се дава", заяви още Борисов.

"Кога е работил Борисов за Йотова?", риторично попита той и заяви, че думите на ДБ, че той работи за Йотова са неверни.

"Тя е наш идеологически противник", каза още той.

"В случая за колегата Гюров ние сме подкрепили кандидатурата на Гюров за подуправител на БНБ, той беше партийна кандидатура, но ние го подкрепихме, а сега Гюров се свенли да се срещне с ГЕРБ. Тогава не се притесняваше. Непоискано добро не се прави", каза още Борисов.

Борисов отправи и критика към текущото управление.„Справедливата кошница стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани хората, които изкуствено надуват цените. Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата. Оправданията е крайно време да свършат.", каза лидерът на ГЕРБ.

"Парламентът вече е един гумен печат, той е безмислен. Внасят предложения другите партии, никой не ги гледа, никой не им обръща внимание", заяви още Борисов и добави: "Когато отговорността е била при мен, съм я носил, сега е у друг".