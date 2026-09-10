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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23535780 www.24chasa.bg

Екоинспекцията проверява "Лукойл Нефтохим Бургас" по сигнали за миризма на нефт и газ

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"Лукойл Нефтохим Бургас"

Екип на РИОСВ-Бургас извършва проверка на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Това стана ясно от съобщение на екоинспекцията.

Близо 40 сигнала били подадени на „зеления телефон" на екоинспекцията през изминалото денонощие, затова експерти на РИОСВ-Бургас са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството.

Експертите проверяват и изпълнението на Плана за оперативни действия на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД при неблагоприятни метеорологични условия, съпроводени с отклонения в качеството на атмосферния въздух и/или генериране на неприятни миризми, допълниха от РИОСВ.

След приключване на проверката и анализ на установеното РИОСВ-Бургас ще информира обществеността за резултатите.

"Лукойл Нефтохим Бургас"

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