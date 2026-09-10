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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23535812 www.24chasa.bg

Условна присъда за афганистанец за незаконно преминаване на границата

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Темида

Условна присъда получи афганистанец за незаконно преминаване на границата. Районен съд Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на гражданин на Афганистан. Той се призна за виновен, че на 07.09.2026 г., в района на ГКПП Гюешево, на около 150 метра югозападно от сградата на граничния полицейски участък и на около 200 метра северно от 94-та гранична пирамида, обозначаваща линията на държавната граница с Република Северна Македония, е влязъл през границата на страната ни от РС Македония.

Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на обвиняемия И. К.

Темида

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