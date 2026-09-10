Министър Шишков: Строим "Хемус" сега и веднага, но ще плащаме след завършването ѝ

Очакванията са до 2.5 - 3 г. максимум магистралата да стигне до Велико Търново, а след още една година да бъде и завършена

Всички кметове по недостроеното трасе на автомагистрала "Хемус" се обединиха, че искат аутобана да започне да се строи сега и веднага. Имаме пълната подкрепа и се надяваме в следващите две години и половина да бъде завършена до Търговище.

Това заяви пред медиите след среща във Велико Търново регионалният министър Иван Шишков.

Той каза, че няма да се прекратяват сключените през 2018-2019 г. договори със строителите, които са получили аванси, но не са работили, а ще продължат по старите, но с анекси по нови правила и стриктен контрол.

"Няма значение чии са фирмите. Те сега ще трябва да докажат на цялото общество, че са истински строителни фирми. Защото когато сключим нови споразумения по съвсем други и ясни правила, тогава те трябва да покажат на обществото, което се обединява върху факта, че искаме сега и веднага да построим магистрала "Хемус". Който оттук- нататък каже, защо отново с тези фирми, значи просто иска да саботира процеса за развитие на Северна България, защото тази свързаност пряко касае 1.2 млн.души", акцентира министърът.

Шишков обясни още, че ще има препроектиране на 7-ми и 8-ми лот на магистралата и изрази надежда, че в следващата една година строителите ще влязат отново в обектите. Очакванията са до 2.5 - 3 г. максимум магистралата да стигне до Велико Търново, а след още една година да бъде и завършена.

На срещата с 20 кметове, домакинствана от Даниел Панов, е говорено и за магистралата Русе - Велико Търново. Предстои възлагане на ПУП в следващите 20 дни на лота до Велико Търново, с което ще бъде затворена процедурата за ОВОС. Предстои възлагане за това да бъде изградена цялостната магистрала до Маказа.

"Не просто Севера не е забравен, но ще бъде и компенсиран и в следващите години транспортната свързаност между Северна и Южна България и това, наистина Северна България да бъде равнопоставена на транспортната карта, ще бъде вече факт," увери Шишков под аплодисментите на местната власт.

Той подчерта, че още от утре започват работата по "Хемус", но без да чупят бюджета на държавата. Затова се водят преговори с избраните изпълнители да "изработят" взетите аванси при предишни правителства и да построят магистралата и да очакват да си получат парите малко по-нататък след завършването на проекта. Според направените разчети пари за оставащите 87 км от трасето ще бъдат залагани в бюджета в следващите 5 г.