Русенски музиканти със силно присъствие на сцената на Green Rock Fest Ruse 2026

На сцената на 18-ото издание на Green Rock Fest Ruse, което ще се проведе на 12 и 13 септември на площад „Свобода", ще се срещнат музиканти, свързани с Русе, част от които вече развиват кариерата си и извън България. Представители на различни поколения ще се съберат във втората фестивална вечер, обединени от общия си музикален корен и връзката с града.

Програмата на 13 септември ще започне с младата русенска група Carving Sacrifice, съобщиха от община Русе.

След тях публиката ще чуе 17's Connection от Търговище и Tornado от София. Специално участие в концерта на Tornado ще има младият русенски вокалист Кристиян Илков. Само дни преди Green Rock Fest той пя на една сцена с легендарния Джо Лин Търнър в Стара Загора, изпълнявайки заедно с него „I Surrender". 13-годишният Кристиян вече има и международни отличия – тази година спечели Гран при на конкурса „Златният микрофон" в Италия.

Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Цена Коев със специален гост Матс Левен. За Цена Коев това ще бъде и завръщане на сцената в родния Русе. Заедно с нея ще свири още един русенски музикант – барабанистът Ник Николаев (NICK), който наскоро стана официален член на хърватската рок група Jelusick. В Русе той ще бъде зад барабаните в състава на Цена Коев.

Шведският вокалист Матс Левен е едно от разпознаваемите имена на международната рок и метъл сцена. През дългогодишната си кариера той е работил с изпълнители и групи като Yngwie Malmsteen, Therion, Candlemass, Trans-Siberian Orchestra и Vandenberg. На 13 септември русенската публика ще го чуе заедно с Цена Коев в специално подготвена концертна програма, включваща и съвместни изпълнения.

Русенското присъствие на Green Rock Fest Ruse 2026 ще бъде и пред сцената. Водеща на фестивала ще бъде София Петрова – професионален музикант, позната на публиката и като беквокалистка в концертния състав на Лили Иванова.

„За нас винаги е било важно Green Rock Fest да бъде сцена и за музикантите от Русе. Особено радостно е, когато на нея се срещат съвсем млади изпълнители и инструменталисти, които вече имат сериозен професионален път. Това показва, че в Русе има талант, има рок музика и има следващо поколение, което да я продължи", споделя Мария Атанасова от Сдружение „Грийн рок фест" – Русе.

Първата фестивална вечер на 12 септември също ще събере различни поколения и музикални сцени. Фестивалът ще бъде открит от най-младите си участници – детската рок група „Квак Квинта" от Тутракан. След тях ще свирят Scent of Angels от Плевен, Greesh от София и италианската рок група WakeUpCall.

Концертите и през двете вечери започват в 18 часа, а входът е свободен.

Фестивалът се провежда по инициатива на Сдружение „Грийн рок фест" – Русе, със съдействието на Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" и с финансовата подкрепа на Община Русе и представители на бизнеса.