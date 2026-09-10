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53-годишен мъж задигна служебна дебитна карта и изтегли 200 евро от нея в Тетевен

Росица Христова

[email protected]

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53-годишен мъж задигна служебна дебитна карта и изтегли 200 евро от нея в Тетевен СНИМКА: Pixabay

53-годишен мъж от Тетевен е задържан, след като откраднал портмоне с две дебитни карти и 20 евро, а след това изтеглил 200 евро от една от картите. Тя била служебна и собственост на фирмата, която управлява потърпевшата.

За кражбата съобщила жена от Тетевен, която около 16,30 ч. се явила в сградата на Районното управление в града. Тя разказала, че малко по-рано получила съобщение на телефона си за извършено теглене на 200 евро от служебна дебитна карта.

При работата по случая било установено, че от дамската й чанта е откраднато портмоне, в което имало две дебитни карти и 20 евро.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия служителите на полицията разкрили и задържали извършителя – 53-годишен мъж от Тетевен.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

53-годишен мъж задигна служебна дебитна карта и изтегли 200 евро от нея в Тетевен СНИМКА: Pixabay

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