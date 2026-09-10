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МВР и ДАНС с удар срещу точене на здравната каса с фиктивни продажби на лекарства

Димитър Мартинов

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Полиция Снимка: Дима Максимова

След това те били пласирани в чужбина

МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни.

Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата препродавани зад граница.

Така не само са източени средства и са ощетили касата, но заподозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

Полиция

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