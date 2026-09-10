Столична община ще инвестира 367 млн. евро за по-модерен транспорт

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Столичният общински съвет подкрепи инвестиционна програма за 367 милиона евро за модерницазия на транспорта и градската инфраструктура.

Това съобщи кметът Васил Терзиев и определи решението като едно от най-големите инвестиционни за града.

Зад тази сума стоят нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси. Бул. „Копенхаген", Източната тангента, пробивът на бул. „Илиянци", разширението на „Ломско шосе", реконструкции на ключови улици и булеварди. Три важни транспортни възела. 40 млн. евро за тротоари и достъпна градска среда.

"Част от тези проекти София чака от десетилетия", написа Терзиев и уточни, че решението е подкрепено въпреки политическите различия.

"За мен това е важно не само заради инвестициите, които отключваме, а и заради начина, по който трябва да вземаме големите решения за София", пише още той.

Ето какво написа още във фейсбук профила си кметът на София:

В края на миналия политически сезон казах, че ми се иска да правим повече заглавия с решенията, които вземаме, отколкото с обидите, които си разменяме.

Днес направихме точно това.

Не е необходимо да мислим еднакво, за да можем да се съгласим накъде трябва да върви София. Можем да спорим за проектите, за параметрите, за начина на финансиране. Този спор е необходим. Но когато става дума за решения, които ще определят развитието на града за десетилетия, трябва да умеем да погледнем отвъд следващите избори.

Защото нито един от тези булеварди няма да бъде на кмета. Нито един трамвай, тротоар или транспортен възел няма да принадлежи на една политическа сила. Те ще останат на София.

След 15 години малко хора ще помнят политическите спорове, които сме водили днес. София обаче ще живее с инфраструктурата, която сме имали смелостта да изградим.

Благодаря на общинските съветници, които подкрепиха решението, и на всички, които участваха в трудния разговор по него.

Ако можем да запазим способността да спорим силно, но да се обединяваме около важните за града решения, това ще бъде добър политически сезон за София.