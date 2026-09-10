"Промяната" настояват за изслушване на БНТ и СЕМ заради сваления от ефир Георги Ангелов

Внесохме искане за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милотинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова по повод свалянето от ефир на Георги Ангелов. Това е изключително важно. Предаването "История.БГ" е дългогодишно, минало през различни управления и никога досега не е имало намеса в редакционната му политика. Изключително важно е да се разбере защо е свалено предаването, както и писмените мотиви, с които това е станало. Българската история е прекалено важна и не трябва да се пише от тези, които в момента управляват. Силно се надявам това да не се е случило.

Това заявиха от "Продължаваме промяната" на брифинг в парламента.

Вчера самият Ангелов първо пусна пост в социалните си мрежи, че е свален от екран.

"Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир", написа Ангелов във фейсбук профила си.

По думите му той няма да може и да бъде редактор на предаването повече. Ангелов обясни, че ще каже за аргументите, когато му бъдат изпратени в писмен вид, защото "иначе ще е просто спекулация". Той твърди, че е свалено и другото му предаване по БНТ2 - До Европа и напред.

"Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години", пише още Ангелов.

Ангелов беше водещ на предаването заедно с Андрей Захариев. История.БГ се излъчва по БНТ всеки понеделник и показва българската история в по-широк европейски и световен контекст.

"Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти." Така от БНТ отговориха по-късно през деня на поста на Георги Ангелов.

Асен Василев напомни, че за "Евровизия" не е имало никаква реакция, за да не бъдат обвинени във вмешателство в работата на БНТ, но по думите му, когато става дума за история, нещата са много по-сериозни