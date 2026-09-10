Стартира делото за отвличане на 21-годишна жена от Свиленград

Окръжният съд в Хасково даде ход на дело за отвличане на 21-годишна жена от Свиленград на свое разпоредително заседание, съобщиха от пресслужбата на съда. Той определи следващо заседание, което ще протече по общия ред, за 22 октомври, предаде БТА.

Процесът се води за случая от 13 ноември миналата година, когато в Свиленград е похитена 21-годишна жена от Симеоновград. Жертвата е качена със сила в лек автомобил и е откарана в село Мустрак, където й бил нанесен побой и където по-късно е открита от полицейски служители. Престъплението е разкрито по „горещи следи". Подсъдими са Костадин Николов (28 г.), Валентин Маринов (41 г.) и Петя Даймянова (45 г.)

На заседанието съдът конституира пострадалата К.А.В. като частен обвинител и потвърди наложената по отношение на Николов и Маринов мярка за неотклонение „задържане под стража", като остави без уважение направеното от защитата на Даймянова искане нейната мярка да бъде изменена в по-лека от сегашната също най-тежка – арест.

Началото на делото вече веднъж беше отложено на 6 август, когато стана известно, че двама от защитниците на подсъдимите са в отпуск и не могат да ги представляват.

Костадин Николов е държал 21-годишната жена и я завлякъл в кола, шофирана от Валентин Маринов, в която е била и Петя Даймянова. По-късно двама от похитителите и жертвата са открити в къща в свиленградското село Мустрак, а третият нападател е задържан в кола на автомагистрала „Марица".

Според обвинителния акт на прокуратурата Костадин Николов и похитената Василева са имали интимни отношения. Акцията за отвличането ѝ е била предприета за респектиране, тъй като Николов се съмнявал, че тя е в основата на зачестили спрямо него полицейски проверки.

Извършеното от Николов и Даймянова е тежко престъпление против личността, за което се предвижда по закон наказание „лишаване от свобода" от седем до 15 години. Те са действали в условията на опасен рецидив, подчерта прокурорът по делото. Двамата са осъждани многократно за престъпления от общ характер, имат и ефективни присъди за лишаване от свобода. Николов е излязъл от затвора през април 2024 г., а Даймянова - в края на годината, каза още представителят на държавното обвинение. Прокурорът посочи за третия обвиняем - Валентин Маринов, че също е осъждан и е реабилитиран преди малко повече от 1 година,