Всяка вечер се биеха и крещяха - съсед за дома, в който бе убито бебето във Варна

Скандали и побоища са били ежедневие в дома, в който преди няколко месеца убитото в края на август бебе, е оставено от своите родители, научи "24 часа".
Криминалистите работят по версия, че Александрина е умъртвила детето от ревност - появата му измествала центъра на вниманието на нейната партньорка Виолина.
Това научи "24 часа" от свои източници за хода на разследването.
Бабата и арестуваната за смъртта на бебето живеели като двойка от няколко години. Преди 4 месеца в дома е оставено бебето на сина на по-възрастната.
По-рано днес апелативният съд във Варна остави в ареста задържаната Александрина Тотева, след като сметна, че има достатъчно доказателства за нейната съпричастност към убийството на момченцето.
„Всяка вечер се биеха и крещяха, удряха, блъскаха се по стените, няколко пъти съм подавал сигнали в полицията в рамките на няколко месеца", това разказва съсед на семейството, в чието жилище във Варна на 30 август беше открито мъртво едногодишно дете.
Полицаите идвали и всеки път оставали потресени от видяното вътре, разкри пред "24 часа" младият мъж.
Последния път дори не дойдоха, може би ако бяха обърнали по-сериозно внимание нямаше да се стигне до тук, смята съседът.
„Всяка вечер се биеха, крещяха, удряха. Три-четири пъти съм звънял в полицията", разказва мъжът.
„Не знам какви точно са им били отношенията. Знам само, че постоянно се караха и се биеха, не бяха адекватни", казва той.
Най-силно впечатление му направил един от случаите преди около четири месеца. Тогава след поредния сигнал полицията дошла на място. „Всичко беше потрошено", разказва съседът. Дори домофонът на жилището бил изкъртен, а вътре имало сериозен погром.
Той твърди, че полицаите също били видимо изненадани от видяното.
„Хванаха се за главата хората", разказва съседът.
По това време обаче бебето все още не живеело в жилището. Детето дошло по-късно, заедно с родителите си, разказва мъжът.
Съседът казва, че след появата на детето скандалите за известно време спрели.
„Откакто дойде детето, наистина беше по-спокойно. Явно после нещо е станало", предполага той.
За по-младата жена съседът казва, че поведението й било неадекватно, чувал, че приемала успокоителни.
Докато Александрина остава в ареста за неопределено време, Виолина постепенно се изнася от апартамента като товари багажи на части, разкриха очевидци.