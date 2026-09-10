Всяка вечер се биеха и крещяха - съсед за дома, в който бе убито бебето във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандали и побоища са били ежедневие в дома, в който преди няколко месеца убитото в края на август бебе, е оставено от своите родители, научи "24 часа".

Криминалистите работят по версия, че Александрина е умъртвила детето от ревност - появата му измествала центъра на вниманието на нейната партньорка Виолина.

Това научи "24 часа" от свои източници за хода на разследването.

Бабата и арестуваната за смъртта на бебето живеели като двойка от няколко години. Преди 4 месеца в дома е оставено бебето на сина на по-възрастната. В тази кооперация на третия етаж Виолина и Александрина отглеждали едногодишното бебе, за убийството на което е арестувана Александрина. Снимка: Надежда Алексиева

По-рано днес апелативният съд във Варна остави в ареста задържаната Александрина Тотева, след като сметна, че има достатъчно доказателства за нейната съпричастност към убийството на момченцето.

„Всяка вечер се биеха и крещяха, удряха, блъскаха се по стените, няколко пъти съм подавал сигнали в полицията в рамките на няколко месеца", това разказва съсед на семейството, в чието жилище във Варна на 30 август беше открито мъртво едногодишно дете.

Полицаите идвали и всеки път оставали потресени от видяното вътре, разкри пред "24 часа" младият мъж.

Последния път дори не дойдоха, може би ако бяха обърнали по-сериозно внимание нямаше да се стигне до тук, смята съседът. Ужасни неща са ставали зад тази врата, в апартамента, където беше открито мъртвото тяло на 1-годишно момченце. Снимка: Надежда Алексиева

„Всяка вечер се биеха, крещяха, удряха. Три-четири пъти съм звънял в полицията", разказва мъжът.

„Не знам какви точно са им били отношенията. Знам само, че постоянно се караха и се биеха, не бяха адекватни", казва той.

Най-силно впечатление му направил един от случаите преди около четири месеца. Тогава след поредния сигнал полицията дошла на място. „Всичко беше потрошено", разказва съседът. Дори домофонът на жилището бил изкъртен, а вътре имало сериозен погром.

Той твърди, че полицаите също били видимо изненадани от видяното.

„Хванаха се за главата хората", разказва съседът.

По това време обаче бебето все още не живеело в жилището. Детето дошло по-късно, заедно с родителите си, разказва мъжът.

Съседът казва, че след появата на детето скандалите за известно време спрели.

„Откакто дойде детето, наистина беше по-спокойно. Явно после нещо е станало", предполага той.

За по-младата жена съседът казва, че поведението й било неадекватно, чувал, че приемала успокоителни. 33-годишната Александрина Тотева, партньорка на бабата на детето заяви в съда, че съжалява за смъртта му, но не го е убила тя. Снимка: Надежда Алексиева

Докато Александрина остава в ареста за неопределено време, Виолина постепенно се изнася от апартамента като товари багажи на части, разкриха очевидци.