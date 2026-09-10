51-годишен мъж нападна полицай с нож в село Черни Връх, община Вълчедръм.

На 9 септември вечерта е получен сигнал за съседски скандал в селото. Изпратените на място полицаи са се опитали да прекратят конфликта, при което един от скандалджиите ударил с юмрук един от полицаите.

При последвалия опит да му бъдат поставени белезници, мъжът извадил нож. След като отказал да изпълни полицейското разпореждане, спрямо него са употребени физическа сила и помощни средства. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в РУ Лом. Образувано е бързо производство.