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51-годишен мъж нападна полицай с нож

Камелия Александрова

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51-годишен мъж проявил агресия и нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, извадил и нож

51-годишен мъж нападна полицай с нож в село Черни Връх, община Вълчедръм. 

На 9 септември вечерта е получен сигнал за съседски скандал в селото. Изпратените на място полицаи са се опитали да прекратят конфликта, при което един от скандалджиите ударил с юмрук един от полицаите. 

При последвалия опит да му бъдат поставени белезници, мъжът извадил нож. След като отказал да изпълни полицейското разпореждане, спрямо него са употребени физическа сила и помощни средства. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в РУ Лом. Образувано е бързо производство.

51-годишен мъж проявил агресия и нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, извадил и нож
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