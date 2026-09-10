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Отиде си финансистът Красимир Ангарски, един от бащите на валутния борд

Румяна Дeнчeва

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Красимир Ангарски

Преди ден, след кратко боледуване си е отишъл известният финансист, един от бащите на валутния борд, двигателят на първата след демократичните промени у нас данъчна реформа Красимир Ангарски.

За кончината му съобщиха негови близки. Финансистът се бореше успешно повече от 20 години с коварната болест на Паркинсон.

Роден е на 28 януари 1953 година в София. Завършил е УНСС. През 1980 г. влиза във финансовото министерство, а години след това оглавява най-голямата данъчна дирекция – София. Съавтор и двигател на най-мащабната данъчна реформа у нас след демократичните промени. Ангарски бе министър без портфейл в кабинета „Софиянски", където  участва активно в подготовката и въвеждането на валутния борд. Със специалните записи в закона за валутния борд бе гарантирана дългогодишна стабилност на банковия сектор, на която се радваме и днес. 

След това става секретар по икономическите въпроси на президента Петър Стоянов. Преподава в Университета за национално и световно стопанство.

През 2001-2004 година Красимир Ангарски е изпълнителен директор на Банка ДСК, а в началото на 2005 година оглавява ДЗИ Банк. В началото на 2007 година става съветник в Пощенска банка.

В. "24 часа" поднася искрени съболезнования на близките

Красимир Ангарски
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