896 000 къса цигари задържаха за 24 часа митничарите в района на Видин и Брегово

896 000 къса цигари задържаха в рамките на едно денонощие митнически служители в района на Видин и Брегово, съобщиха от Агенция "Митници". Цигарите са открити при два случая, като две трети от задържаното количество е предмет на контрабанда, а останалите са превозвани в нарушение на акцизното законодателство. Намерено е също така и голямо количество заготовки за опаковки на цигари, имитиращи известна марка.

Късно вечерта на 09.09.2026 г. на околовръстен път на град Видин, в района на Дунав мост 2, e спряна за проверка тежкотоварна композиция с влекач, управлявана от български гражданин. При извършен роуд стоп контрол от екип на ТД Митница Русе е установено, че според транспортните и митническите документи товарът представлява амбалаж - стъклени бутилки, предназначени за Обединеното кралство. Товарната композиция и водачът са отклонени към митническия терминал на Митническо бюро Видин за извършване на рентгенова проверка. При последвалото пролъчване на генерираното изображение са констатирани нетипични плътности. Митническите инспектори извършват физическа проверка и установяват, че между еднородния товар има три различни по опаковката си палета. В палетите има кашони, като част в част от тях има заготовки за кутии за цигари с логото на известна защитена търговска марка, а в останалите има стекове с цигари.

Митническите служители изброяват общо 14 800 кутии от различни търговски марки (296 000 къса), всичките с валиден български акцизен бандерол, както и 63 кашона, съдържащи 113 400 заготовки за кутии за цигари.

Цигарите са задържани с опис и предстои съставянето на акт по Закона за акцизите и данъчните складове, тъй като акцизните стоки с български бандерол са легални за продажба само на територията на страната. Заготовките с логото на защитена търговска марка цигари са задържани.

Ден по-рано, на 8.09.2026 г. митничари от Митница Русе и служители на ГПУ – Брегово разкриха контрабанда на голямо количество цигари през територията на България. Първоначално гранични полицаи спрели за проверка в района на Брегово товарен автомобил със сръбска регистрация, управляван от 56-годишен сръбски гражданин. В последствие е извършена рентгенова и щателна митническа проверка в бюрото във Видин, при която в единия край на ремаркето е установено наличието на тайник. В тайника са открили 30 000 кутии (600 000 къса) цигари с косовски акцизен бандерол. Образувано е досъдебно производство.

С постановление на районната прокуратура водачът на превозното средство е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.