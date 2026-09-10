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Бус блъсна жена в центъра на Монтана, тя е със счупен крак

Камелия Александрова

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69-годишна жена е била блъсната от товарен автомобил „Форд Транзит“ в Монтана

Бус блъсна 69-годишна жена на кръстовище в центъра на Монтана. Тя е приета в болница със счупен крак, няма опасност за живота ѝ. 

Инцидентът е станал на кръстовището на „22-ри септември" и „Александър Батенберг" около 9,30 часа.

45-годишен мъж с „Форд Транзит" завивал наляво и ударил жената. Инцидентът е станал на продължение на тротоар, без маркирана пешеходна пътека.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Пострадалата жена е напуснала болницата по собствено желание. По случая е образувано досъдебно производство.

69-годишна жена е била блъсната от товарен автомобил „Форд Транзит“ в Монтана
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