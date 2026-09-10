Евтим Милошев: Нямам притеснения за бъдещето на Киностудио „Бояна"

Журналистът Георги Ангелов е мой приятел,

но не бих си позволил да направя коментар

в каквато и да е посока, обясни министърът на културата

Киностудио „Бояна" е въпрос, който в момента има много сериозно медийно присъствие. В края на август в Министерството на културата се получи доклад от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК). От него категорично стана ясно, че по изпълнението на приватизационния договор за Киностудиото „Бояна" няма нарушения. От друга страна, собствениците на Киностудията заявиха, че нямат намерения да продават, да разрушават, да променят предназначението на Киноцентъра. Нямам основавания, че нещо друго ще се случи.

Това заяви министърът на културата Евтим Милошев на изслушването си в парламентарната комисия по културата и медиите днес. По думите му Киноцентър „Бояна" е частна собственост. Решение за това е взето преди 20 г. - през 2006 г. Днес се обсъжда бъдещето му и покрай това се разиграват търговски интереси, а министерството няма как да влезе в това поле.

"В рамките на следващите 10 дни ни предстои втори разговор със собствениците на Киностудио „Бояна". Доколкото знам, има някаква част, която е обект на строителна дейност, която е в рамките на този терен. За това има разрешение и според доклада на АППК няма нарушение. Но основните активи не са обект на такъв тип строителна дейност", поясни министър Милошев.

Той бе попитан и какво е мнението му за свалянето от ефира на Георги Ангелов от БНТ. „Като човек, който 35 г. съм работил в медии, знам, че това е двояк въпрос. От една страна, е независимостта на медията, а от друга – всеки журналист да има собствено мнение и да има свободата да го изразява. Георги Ангелов е мой приятел, но не бих си позволил да направя коментар в каквато и да е посока", обясни Милошев.

Министърът отговори и на въпроса за дисбаланса при субсидирането на регионалните културни институти. „Имаме намерение да увеличим с 20% бюджета за тях за догодина, усилията ни ще са в тази посока", каза министърът на културата.

Едно от големите му постижения е, че всички одобрени събития по Националния културен календар за 2026 г. ще бъдат финансирани до края на годината. „Това е новината от вчера. Бяха одобрени общо 4 712 000 евро за 83 проекта до края на годината. Радвам се, че може да отчетем тази тема като успешно завършена към този етап", заяви министър Милошев.

Шест направления ще има културният календар за 2027-а, сред тях ще са и българската култура за света и достъпът на българските публики към международната сцена.