240 застават зад Гюров, съпредседатели са Александрина Пендачанска и Константин Вълков

240 граждани застават зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков.

Инициативният комитет на Гюров и Кандев бе учреден днес в сградата на "Топлоцентрала" в София, като заседанието на комитета бе закрито за медии.

Не стана ясно кои са всички 240 членове на инициативния комитет зад двойката "Гюров - Кандев", но на изявленията след учредяването му присъстваха министри от служебния кабинет на Гюров - на транспорта Корман Исмаилов, на финансите Георги Клисурски (който в момента е зам.-кмет по финансите на София), на образованието Сергей Игнатов и на здравеопазването Михаил Околийски. Там бе и бившият военен министър Тодор Тагарев и евродепутатът Никола Минчев.

Че е член на комитета, заяви бившата вътрешна министърка в първото правителство на Бойко Борисов Румяна Бъчварова, която бе и шеф на кабинета на Гюров по време на служебното правителство. Част от комитета са бившата шефка на СДС и преподавател по конституционно право проф. Екатерина Михайлова, писателите Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, културологът и преподавател по журналистика доц. Георги Лозанов, актрисата Ели Скорчева, актьорите Ивайло Христов и Алек Алексиев и вокалистът на "Остава" Свилен Ноев.

"Събрахме 240 граждани в комитета, обединени от желанието си за развитие на България като свободна и независима европейска държава. Всички те искат единна, достойна, модерна България. Страната ни трябва да бъде неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това за мен е кауза и ангажимент към гражданите, както и да им осигурим по-добър живот и сигурност", заяви Гюров след учредяването на комитета.

"Светът се развива бързо и динамично, поколенията се сменят, идват по-подготвени и знаещи хора от техните предци. Нашата роля трябва да бъде да търсим достойното място на България в модерния свят. Президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира от близо 20 години. Последните 2 президентски мандата не очертаха ясна визия за развитието на България. Затова трябват нови личности, които да работят с енергия и воля, а не да работят старите лица зад нови маски", категоричен бе Гюров.

И обеща политика на прозрачност.

"Моята мисия е да осигурявам и подкрепям развитието на страната и нейните граждани. България трябва да има достойно поведение в европолитикта и да бъде надежден партньор, а не да се води по принципи на снишаване. Гражданите са и ще бъдат винаги на първо място. Убеден съм, че България трябва да се утвърждава като същинска демокрация и неразделна част от единна Европа. Като президент ще бъда гарант за развитие, а не за откъсване и на мястото на България в свободния свят", каза още кандидатът за президент.

"Няма да поемам ангажименти извън правомощията си, но ще използвам докрай онези, които имам- налагането на вето, назначаването на главен прокурор, сезиране на Конституционния съд. Решенията си ще обявявам публично, а не зад затворени врати. По това може да бъде съдена работата ми", каза Гюров и обеща диалог и взаимодействие с другите институции, с партиите и организациите на гражданското общество.

"Днес на България е необходим нов, модерен и достоен президент, който да води страната ни в правилната посока - само напред. Напоследък се правят опити от различни сили да ни разединят, но те водят посоката на България наобратно, а ние имаме нужда да вървим напред. Избрах да застана зад Андрей Гюров, защото като премиер доказа, че е силен и независим човек, който се води само от своите принципи, ценности и убеждения. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака", каза оперната певица Александрина Пендачанска, която е и съпредседателка на ИК.

"Президентът олицетворява единството на нацията и я представлява в международните отношения. Гюров не е двулик. А когато двамата с Георги Кандев влязат в стаята - виждам и усещам "утре", заяви журналистът Константин Вълков.

Гюров и Кандев обявиха, че ще се кандидатират за президентските избори с инициативен комитет, на 1 септември. Направиха го от родния си град Гоце Делчев. И двамата са категорични, че ще търсят подкрепа от избирателите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" (които предварително заявиха готовност да ги подкрепят, но тепърва събират националните си съвети, за да вземат решение - б.р.). Двамата обаче ще търсят подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, БСП и "Прогресивна България", но не са заявявали, че ще търсят подкрепа от самите партии.

"Прогресивна България" официално застана зад кандидатурата на президента Илияна Йотова и нейният избор за вице - Кирил Вълчев. Техният инициативен комитет бе учреден във вторник, като в него участват и депутати от управляващата партия. 174-ма застават с имената си зад кандидатурите на Йотова и Вълчев. Сред тях са примата на българската естрада Лили Иванова, президентът (2002-2012) Георги Първанов, бившият премиер Огнян Герджиков, евродепутатите Кристиан Вигенин, Емил Радев и Цветелина Пенкова, главният икономист на КНСБ Любослав Костов, шефката на БАН чл. кор. Евелина Славчева, волейболиста Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, актьорът Веселин Плачков и певицата Мариана Попова, кметове, политици и обществени личности.

Съпредседатели на комитета, който издига Йотова и Вълчев са полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатката от "Прогресивна България" Емине Гюлестан и дерматологът Емил Стоименов.

Крайният срок за регистрация на инициативните комитети пред ЦИК е 14 септември (понеделник). Този за партии изтече вчера, като документи пред комисията внесоха само 8 партии. Досега за вота на 25 октомври са се регистрирали 11 инициативни комитета.

За регистрацията на кандидат-президентските двойки последният ден е 22 септември.