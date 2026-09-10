Лек автомобил без номера се блъсна в камион край Ружинци и избяга

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Лек автомобил без регистрационни табели се е блъснал в насрещно движещ се товарен автомобил по пътя между селата Медовница и Ружинци, след което водачът е напуснал местопроизшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Пътнотранспортното произшествие е станало на 9 септември. Водачът на лекия автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил с предната лява част на колата в товарния автомобил с полска регистрация и прикачено полуремарке.

След удара товарният автомобил се е обърнал на дясната си страна. Нанесени са значителни материални щети по влекача и полуремаркето.

По случая в Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство.