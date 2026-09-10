Добрич засилва мерките за безопасност около училищата преди 15 септември

Местните власти в област Добрич са предприели редица мерки за подобряване на пътната безопасност преди началото на учебната година. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което представители на общините отчетоха извършеното до момента.

Опреснена е хоризонталната пътна маркировка, а вертикалната сигнализация е подменена там, където е било необходимо. В някои общини е поставено допълнително осветление на знаците, указващи пешеходни пътеки. Във всички общини са извършени огледи и е подменено уличното осветление на местата, където това е било наложително.

Проверени са и оградните съоръжения в районите на училищата и детските градини. Опреснена е маркировката на изкуствените неравности, а транспортните средства, с които се превозват ученици, са преминали технически прегледи.

От Областната дирекция на МВР – Добрич съобщиха, че вече е в ход кампанията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя". В рамките й се извършват огледи на сигнализацията и осветлението в районите на училищата, както и проверки на пропускателните режими.

Планирани са срещи с Регионалното управление на образованието за включване по график на служители на ОД МВР в обучения по безопасност на децата и в родителски срещи.

В деня на откриването на учебната година ще има засилено полицейско присъствие. Полицаите ще проявяват нулева толерантност към нарушения, свързани с паркиране, неправилно пресичане, отнемане на предимство и други действия, които застрашават пътната безопасност.

На заседанието е обсъдена и безопасността, свързана със свободното движение на животни по републиканските и общинските пътища в областта. Представителите на общините съобщиха, че са проведени разговори с животновъдите на съответните територии и са им дадени указания за начина, по който трябва да се извършва придвижването на селскостопанските животни.