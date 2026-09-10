В Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата

От 16 септември стартира разполагането на строителните контейнери в град Русе във връзка с безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете. Контейнерите ще бъдат на разположение до 16 октомври, съобщиха от общината.

Контейнерите за строителни отпадъци, ще бъдат разположени на ключови места в районите на кв. „Възраждане", кв. „Дружба", кв. „Чародейка", кв. „Здравец", кв. „Родина" и кв. „Централен". Призовават се гражданите да използват контейнерите по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни отпадъци и не изхвърлят битови отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, растителни отпадъци, клони и други. Строителните отпадъци който могат да бъдат изхвърлени в контейнерите са следните: бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали които не съдържат азбест или опасни вещества, строителни отпадъци на основата на гипс които не съдържат опасни отпадъци, смесени отпадъци от строителство и събаряне които не съдържат живак и опасни вещества.

Повече информация за кампанията може да бъде получена на тел. 082/586 267.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• жк. „Дружба 3", срещу бл. „47" и бл. „53" – паркинг

• жк. „Дружба 3", ул. „Никола Й. Вапцаров" (до мобилния център)

• жк. „Чародейка-север", ул. „Филип Станиславов" до бл. „402"

• жк. „Дружба-1", ул. „Студен кладенец" –до бл. Ледено езеро № 2

• жк. „Цветница", Алея „Ела" №3, бл. „Ангар"

• жк. „Възраждане", бул. „Родина"№41 – паркинг, в близост до задния вход на РУ „Ангел Кънчев"

• жк. „Възраждане", зад закрития пазар до бл. „Н. Стрелковски"

• жк. „Здравец", ул. „Рига" (до второ районно управление)

• жк. „Здравец-север" 1, ул. „Бабуна планина", (до мобилния център)

• жк. „Родина", ул. „Димчо Дебелянов"№ 2А (до мобилния център)

• Кв. „Ялта", ул. „Щип" №17 (до мобилния център)

• Център, ул. „Богдан войвода" 8