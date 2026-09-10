Осъждан 3 пъти за шофиране в нетрезво състояние остава в ареста след поредно изпълнение

По искане на Районната прокуратура в Добрич съдът определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 55-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за това, че седнал зад волана на автомобила си след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 промила.

В.Х. е задържан при полицейска проверка на 7 септември 2026 г. в село Батово. При извършване на тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, станало ясно, че той е управлявал автомобила, след като е употребил алкохол – концентрацията в издишания въздух била 2,31 промила.

Според справката за съдимост на 55-годишния мъж, той е осъждан три пъти за това, че е управлявал превозно средство след употреба на алкохол – през 2010 г., през 2017 г. и през март 2026 г. При последното му осъждане изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок, който тече и към момента. Има осъждане и в Германия за управление на автомобил след употреба н алкохол. Мъжът е задържан на място.