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Лятото с "Космос" продължава с голямо намаление!

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Да посрещнем последните слънчеви лъчи с 15% отстъпка от абонамента за списание "Космос". С него получавате или обновеното хартиено издание, отличено със сребърна награда за редизайн, или специалната онлайн версия на сп. „Космос". В нея снимките „оживяват" и се чува шумът на истинската хартия от прелистването (може да го разгледате безплатно тук).

Намалението е валидно, ако абонаментът бъде направен между 10 и 25 септември включително, независимо дали е за 3, 6 или 12 месеца.

Абонамент за 3 месеца (-15%) – 8.56 €

Абонамент за 6 месеца (-15%) – 17.17 €

Абонамент за 12 месеца (-15%) – 32.60 €

Можете да закупите и само отделен брой. Получавате отстъпката, ако се абонирате през сайта https://www.mgb.bg/.

Във фейсбук ще ни откриете тук, а в инстаграм в този линк.

Ако искате да разберете защо сп. "Космос" получи сребърната награда за редизайн, вижте видеото

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