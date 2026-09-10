С близо 2,9 млн. евро е обновено общежитието на Ветеринарната гимназия в Костинброд

Професионалното образование трябва да заеме много по-важно място в българската образователна система. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на тържественото откриване на изцяло обновеното ученическо общежитие към Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец" в Костинброд, съобщиха от пресцентъра на МОН.

По думите му професионалното образование е сред най-засегнатите в годините на преход и днес трябва да бъде поставено във фокуса на образователните политики. Затова проф. Вълчев поздрави учениците, които са избрали да придобият професия още в училище. „Аз вярвам в младите, защото ако не вярваме в тях, не вярваме в бъдещето на страната си", заяви министърът.

Министър Вълчев посочи, че добрата образователна среда също има ключово значение за резултатите на учениците, а училището трябва да бъде техен втори дом. По думите му обновената база ще създаде по-добри условия за обучение и ще допринесе за популяризирането на професиите, които гимназията предлага.

Той поздрави екипа на училището, които с подкрепата на местната власт успешно са инвестирали европейската помощ - 2 893 565 евро от Плана за възстановяване и устойчивост.

В училището днес се обучават малко под 250 ученици от 26 педагогически специалисти, от тях 18 педагози по общообразователните дисциплини и 8 по професионалните направления.

Гимназията е единствена в Западна България, в която има специализирано обучение по ветеринарна медицина. Вече 40 години обучават по професията „Ветеринарен техник". Имат и обучение по професия „Ресторантьорство и кетъринг".

Общежитието е модернизирано и обзаведено със 70 места за ученици от различни населени места. Сградата е цялостно реновирана, като с мерки за енергийна ефективност има възможност за използване на енергия от възобновяеми източници. Учениците ще бъдат настанени в стаи с ново обзавеждане, имат зали за подготовка, за хранене, включително и за отдих и спорт.

Модернизирана е базата за практически занимания, която включва ветеринарна амбулатория и сладкарски цех, предназначени за обучение и практика на учениците в реална и съвременна образователна среда. Има и зала за кинопрожекции.

Директорът Светослав Иванов отбеляза, че проектът е важна инвестиция в бъдещето на младите хора и в развитието на професионалното образование в областта на ветеринарната медицина и селско стопанство.

В училището се строи и най-големият физкултурен салон в община Костинброд - по Програмата за изграждане на физкултурни салони на МОН са отпуснати 766 938 евро за проекта.

Учителите си сътрудничат и с трите висши училища в страната, които предлагат обучение по ветеринарна медицина – Лесотехническия университет, Тракийския университет и Медицинския университет в Плевен.

Сред гостите на тържеството бяха Атанас Тенев, председател на Общинския съвет Костинброд, общински съветници, кметът Трайко Младенов и заместниците му, кметове на села, директори, Йордан Томов, началник на РУО София-област и др.

Специални гости бяха партньори на училището от Сърбия, Косово, Северна Македония.