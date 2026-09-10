Обявиха три нови дати за „МаГаТа фест" през септември и октомври

Тази година временните поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани се провеждат в Зона 3 (районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев") с раздаване на компостери и нов базар за повторна употреба в партньорство със Сдружение „РЕТО Надежда"

Столичната община обяви три нови дати за временните поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани „МаГаТа фест", които ще се проведат в районите „Слатина" и „Подуяне". Първото събитие ще се състои на 19 септември в район „Слатина" на бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 13, последвано от издание на 26 септември в район „Подуяне" на кръстовището на ул. „Резбарска" и ул. „Васил Кънчев". На 3 октомври площадката ще бъде на паркинга пред бившия хотел „Плиска". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Избрахме да започнем тазгодишните издания приоритетно от тези квартали, тъй като гражданите в Зона 3 бяха сред най-засегнатите по време на преходния период в сметопочистването и за нас е важно да им предоставим директна подкрепа за разчистването на домакинствата", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

„Тъй като в район „Изгрев" се оказа сложно да намерим подходяща локация, с кмета на район „Слатина" Георги Илиев договорихме разкриването на втора точка в техния район – на паркинга пред бившия хотел „Плиска". По този начин ще достигнем и до изгревчани, тъй като локацията е напълно удобна и леснодостъпна и за тях.", поясни инж. Николай Неделков.

Целта на „МаГаТа фест" е общината да улесни гражданите при разделното предаване на различни масово разпространени отпадъци, които имат специален режим на събиране, да подобри събираемостта и да повиши информираността за значимостта на разделянето на отпадъците.

По време на събитието Столичната община ще обособи на едно място пунктове за разделно събиране на:

Едрогабаритни отпадъци

Опасни отпадъци от домакинствата – стари лекарства и живачни термометри, излезли от употреба бои, лакове и химикали, почистващи препарати и опаковките от тях

Отпадъци от опаковки от метал, хартия и пластмаса

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Отпадъци от обувки и текстил

Излезли от употреба автомобилни гуми

Тази година инициативата е обогатена с нови партньорства и възможности, като към екипа се присъединява Сдружение „Рето – Надежда" с базар за повторна употреба „Остави и вземи", където всеки може да дари запазени дрехи и предмети или да вземе нещо полезно.

Гражданите ще имат възможност да получат и безплатен компостер, в случай че отговарят на изискуемите условия за домакинства с дворни пространства, като тези, които вече са заявили съоръжения по кампанията „Компостирай вкъщи", могат да ги вземат директно на място, ако това е по-удобно за тях от посещение в районната администрация.

На терен ще бъде и екипът на сдружение „За Земята", който ще предоставя на посетителите практически съвети за компостирането, рециклирането и повторната употреба.