Обвиниха двама, представили фалшиви визи на летището в София

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Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена, представили неистински документи пред служителите на летище „Васил Левски".

Събраните до момента доказателства сочат, че на 09.09.2026 г. около 06.00ч., обвиняемите Ц.У. и Д.К. при проверка на пътниците на трасе „Заминаване" на летище „Васил Левски" в гр. София представили неистински визови стикери. На документите е придаден вид, че са издадени от посолството на Република Полша в Шанхай. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая са образувани две досъдебни производства.

Предвид възможността да се укрият, тъй като нямат адрес за пребиваване в България, Ц.И. и Д.К. са задържани за срок до 72 часа.