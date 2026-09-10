Никой не спрял учениците да се бият пред пловдивския мол, сами го прекратили и си тръгнали

Участниците са били 13, сред тях и момиче

Никой не се намесил, за да спре двете групи тийнейджъри, които се биха пред един от моловете в центъра на Пловдив.

Макар да си разменяли удари посред бял ден - около 15,20 ч. вчера, нито един гражданин не ги разтървал. Младежите осъзнали, че не трябва да се бият и си тръгнали.

Това разказа началникът на Второ районно управление гл. инспектор Димитър Костов. По думите му децата нямали предишни подобни прояви, а мотивът все още се изяснява от служителите на реда.

Както "24 часа" вече писа, след подаването на сигнала полицаите не открили тийнейджърите в мола, а навън - на бул. "Руски", след което ги отвели в управлението и инспектор от Детска педагогическа стая ги разпитал в присъствието на родителите им, тъй като са между 13 и 15-годишни. Едното от момчетата имало леки наранявания.

Гл. инспектор Костов обясни, че в дъното на скандала били две момчета от различните групи. Те се познавали отпреди, като си разменяли обиди и закани онлайн. Щом се засекли в мола, започнали да си разменят удари. Охраната усетила, че има напрежение и извела едната група, но след малко другата също си тръгнала и се засекли в района.

Общо отведените в Районното са 13, като сред тях е и едно момиче - приятелка на единият от участниците. По данни на полицията основно няколко човека били един, но реално ставало въпрос за взаимно разменяни удари. Едното от децата де обадило на брат си, който е пълнолетен и подал сигнала за случващото се. Пристигналият патрул, след като не ги установил в мола, предприел обход и засякъл групите, отговарящи на описанието. След като тийнейджърите се уточнили, едни след други тръгнали в посока кръговото на Централна гара.

Гл. инспектор Костов е категоричен, че никое от децата не участва в групи, проповядващи насилие, нито има връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Няма данни боят да е сниман с телефон, но полицията не изключва да изскочи клип от случилото се. Работата по разследването продължава, материалите са предадени в прокуратурата.