Атрактивен парков елемент с необичаен визуален ефект вече е част от зоната на русенския кей

Крайбрежната зона на Русе беше допълнена с нов парков елемент, който съчетава съвременен дизайн и оптична илюзия. Композицията „Невъзможен куб" е разположена северозападно от пешеходната пасарелка при ул. „Хан Омуртаг" и позволява от специално определена точка за наблюдение отделните части на конструкцията да се възприемат като единен триизмерен обект. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Автор на композицията е доц. Йордан Дойчинов от катедра „Промишлен дизайн" към Русенския университет „Ангел Кънчев". Проектът е реализиран с подкрепата на Община Русе, Русенския университет, катедра „Промишлен дизайн" и „Делта Технолоджи".

Композицията се състои от две самостоятелни метални конструкции – куб и платформа за наблюдение. Те са разположени на точно определено разстояние една от друга, така че при поглед от конкретна позиция отделните елементи визуално се съединяват и създават ефекта на „невъзможен" триизмерен обект.

Идеята е вдъхновена от т.нар. невъзможни фигури – изображения на обекти, които могат да бъдат изобразени върху двумерна повърхност, но не могат да съществуват в този вид в тримерното пространство. Сред известните примери са Триъгълникът на Пенроуз, Безкрайната стълба и Невъзможният тризъбец.

За да се възприеме правилно оптичната илюзия, посетителите трябва да застанат на платформата за наблюдение и да погледнат с едно око през центъра на червения кръгъл пръстен. От тази позиция отделните части на конструкцията се събират визуално в образа на триизмерен „невъзможен куб", като ефектът се откроява още по-ясно на снимка.

Проектът предвижда поставянето на още две фигурални композиции в Парка на младежта и в близост до пл. „Д-р Мустаков".