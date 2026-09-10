Пенчо Милков награди двукратния бронзов медалист от Световните номадски игри Хюсеин Хюсеин

Кметът Пенчо Милков отличи днес Хюсеин Бейрам Хюсеин — състезател на спортен клуб по борба „Юнак-Локомотив", завоювал два бронзови медала на Световните номадски игри. Срещата се проведе в сградата на Община Русе и в нея се включиха още заместник-кметът Борислав Рачев, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, старши треньорът и председател на СК по борба „Юнак-Локомотив" Валентин Ангелов и борецът от клуба Айлин Кудрет. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Шестите Световни номадски игри се проведоха от 31 август до 6 септември в Бишкек, столицата на Киргизстан. Хюсеин се класира трети в две дисциплини от категория над 90 кг — традиционната поясна борба „Алиш" и иранската национална борба с крачоли „Пахлавани". По пътя към отличията спортистът записа четири победи и само едно поражение, отстъпвайки единствено пред състезателя, който по-късно спечели титлата.

Кметът връчи на спортиста парична премия и грамота за постигнатите победи. Той подчерта, че успехът на Хюсеин е пример за характер, постоянство и силна подготовка, а Русе се гордее с неговото представяне на световната сцена. Милков изрази специални благодарности и към Валентин Ангелов, треньор на Хюсеин и председател на СК по борба „Юнак-Локомотив". Милков оцени неговата последователна работа за дисциплината, която изгражда у спортистите, и за подготовката да се състезават достойно на световно ниво.

Хюсеин разказа за атмосферата на игрите, за предизвикателствата в различните стилове борба и за тренировките, които са му помогнали да се класират сред най добрите. Той сподели, че тези медали принадлежат и на треньора му Валентин Ангелов, който повярва в него, както и на клуба, който го подкрепя през цялото време. Спортистът допълни, че ще продължи да работи, за да се класира още по-високо на следващите турнири.

В Световните номадски игри се включиха над 4000 спортисти от повече от 100 държави, състезавали се в 42 традиционни дисциплини, сред които конни спортове и надбягвания, национална борба, мангала, хвърляне на кости, стрелба с лък от кон, лов с орли и соколи, борба с намазани с мас тела и канадска борба. Целта на игрите е да съхраняват и популяризират традиционните спортове и обичаи на номадските народи.